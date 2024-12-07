徐亞英紀念音樂會 愛女徐卉寫「三水」交響曲感念

知名聲響設計專家徐亞英逝世一週年，衛武營今天舉行紀念音樂會，徐亞英女兒徐卉也將首演她寫的「三水」交響曲，徐卉表示父親勉勵她做人如水，可以有力量，能深沉也能有彈性的流動。

徐亞英出生於1934年，專注建築聲學領域，為世界表演場館提供精密聲學設計，聲學作品遍布全球，包含盧森堡愛樂音樂廳、巴黎羅浮宮博物館及巴黎美國文化中心等。曾獲法國建築科學院授予的建築聲學最高獎項「最佳技術顧問獎」及「建築技術科研成就獎」。2023年12月6日過世，享壽89歲。

徐卉今天接受中央社記者專訪時表示，這場音樂會曲目主要都是選父親生前喜歡聆聽的樂曲包括貝多芬、布拉姆斯與德布西等樂曲，她也將演出首度創作交響曲「三水」，「這是我第一次使用交響樂團編制創作，但加入了月琴代表父親喜愛的台灣，管風琴則是父親對衛武營音響非常重視的部分。」

徐卉表示，紀念父親的音樂會衛武營已經是第3場，前兩場在法國，「父親將衛武營4場館的聲響效果做出區別，我很敬佩。」徐卉說上週在旅館早餐時，遇到帶團來台灣演出的指揮賽門．拉圖（SirSimon Rattle），「拉圖是紀念父親音樂會的第2場指揮，他跟我說衛武營音響太好了，我與有榮焉。」

徐卉從小習樂，攻讀建築跟新聞，現在是作曲家、製作人、DJ以及表演家，目前為時尚流行產業走秀搭配音樂，也為電影擔任配樂。徐卉說，從小父母親就對她抱有高度期待，「每週一定餵食音樂會，我為了讓自己不要睡著，開始在音樂中想像畫面，到後來變成看到畫面會自己想出音樂，成就了現在的我。」

對徐卉來說，父親徐亞英在各大場館建築聲響的工作超過40年，「他等於是音樂、建築與科技的橋梁，也是這一行的先鋒。」

徐卉回憶，父親可以很嚴肅，也可以很「小丑」，「他工作時非常嚴謹，但在家裡時會跟媽媽跳舞唱歌，非常幽默。」徐卉說她自己從小叛逆，「父母親也從溝通到信任，只要我不會露宿街頭就好。」

徐卉說，歡迎大家帶著開心與紀念的心情來聽音樂會，「父親教會我感恩與珍惜，感恩我的生命，珍惜我的天賦。他是一個無比聰明又無比謙虛的人，他以很安靜的方式啟發大家，帶著大家往前走，我很感謝。」徐卉說，一年來父親的專案仍在進行中，這些工作夥伴也像她的親人，「好像父親從來不曾離開。」

「聲學大師徐亞英逝世一週年紀念音樂會」12月7日由簡文彬指揮高雄市交響樂團演出，地點在衛武營音樂廳。現場也將播放楊守義拍攝的「聲學交響曲：徐亞英的探索之旅」；徐亞英孫女、視覺藝術家徐麥粒也將以動態影片的方式呈現記憶中的爺爺。