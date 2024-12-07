精神科護理師「日忙1.5小時」超涼？ 學會、醫師皆駁斥

近期有民眾匿名在Dcard發布文章，稱精神科護理人員工作輕鬆，每日只需忙碌1.5小時，還能吃喝聊天、夜間睡覺不必出護理站等。精神衛生護理學會發布聲明駁斥，精神科護理高度專業且充滿挑戰，必須面對病人自殺或攻擊行為，對護理人員應變能力、心理素質挑戰極大，工作情境絕非如文章所述。

聲明指出，精神科住院病人多數情況下沒有家屬陪同就醫，醫療及生活照護重任均落在護理人員身上，有些住院精神病人，因症狀嚴重，影響其睡眠，容易情緒失控、引發人際衝突，甚至伴隨自殺、自傷或攻擊行為，處理這些棘手問題，護理人員必須有專業知識技能、應變能力和心理素質，「精神科護理工作強度及重要性，遠超過每天只忙1.5小時的錯誤描述。」

「不實言論對精神科護理師專業工作造成嚴重誤解和扭曲，也侵害職業尊嚴。」精神衛生護理學會表示，將捍衛專業價值，不容非事實言論詆毀專業，呼籲媒體與民眾正確認識精神科護理工作真實面貌，尊重並感謝每一位在精神護理領域付出的護理人員，他們的專業奉獻和付出是保障精神心理健康照護品質的關鍵。

台灣精神醫學會常務理事張家銘表示，精神科護理人員面對不同類型精神病患，有些患者不具病識感，受疾病影響情緒、思考及行為產生許多風險，護理同仁除要量測患者血壓等數值，還要「哄病人吃藥」，而精神病房有許多討論會、職能治療、團康活動等，也是由護理人員帶領，夜班護理人員則要面對病患因幻覺、躁症無法入眠等情況，實際工作相當辛苦，絕非文章所說的輕鬆。

精神衛生護理學會聲明中提到，精神科護理師尚未納入三班護病比公告標準，將努力推動讓精神科護理師在合理工作負荷下工作。張家銘說，台灣護理人員流失、缺乏，健保署重視此議題，希望不要造成工作負荷過大、醫療品質下降，精神科護理師納入三班護病比一事，據了解目前仍在討論，尚無明確定案。