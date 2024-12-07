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「不想一把火燒掉」 醫師罹腦癌實踐安寧器捐精神

中央社／ 台北7日電

陪著罹患惡性腦癌的父親在生命最後到處遊山玩水，器捐者「連醫師」的女兒今天追憶父親豁達身影，透露那是用身體力行實踐，讓貼在診所裡的安寧、器捐宣導海報成為真的坦然。

身為醫師的女兒，連純慧對器官捐贈、安寧療護並不陌生，畢竟一張又一張宣導海報就在貼自家診所牆壁上，久了好像也成為生活的一部分，雖然父親「連醫師」總把「不想一把火把可用器官燒掉」掛嘴邊，當時也只覺得與父親崇尚自然且是醫療人員有關。

去年10月間，「連醫師」半夜在家中跌倒，醫師的訓練讓他很清楚這不是中風，更不是小事，直接走進急診室請醫師幫他照腦，急診醫師詫異看著他提醒：「你看起來好好的自己走進來，如果照了沒事要全額自費喔。」結果竟是腦癌中惡性度最高的膠質母細胞瘤（GBM）。

突如其來的噩耗讓連家人措手不及，連純慧今天在台大醫院「與愛同行」器官捐贈感恩音樂會中追憶，「父親說了，他只開1次刀」，正因為了解GBM幾乎100%會復發、多麼棘手，生命最後寧可跟家人到處遊山玩水，就算腫瘤壓迫導致他身體功能一個接著一個「關閉」，仍選擇玩到最後1秒。

這段陪著父親到處玩的日子，想起自己跟他開玩笑，「就當作是身體功能退休了，謝謝忙了一輩子」，連純慧來不及說完，就先掉下眼淚。而這也是連醫師給女兒上的最後一堂課。

連純慧眼中的父親勇敢、豁達，沒有讓那些貼在診所裡的宣導海報只是壁紙，就像父親寬慰癌末病人應該要選擇安寧，才能擁有好的生命品質，輪到他的時候，他也是這麼做，用身體力行實踐他所倡導的精神。

每當感到難受，連純慧說，父親住院期間，明明已經轉換成病人身分，醫護團隊還是叫他「連醫師」，短短3個字凸顯對父親行醫一輩子的尊重，甚至還告訴父親，「連醫師你這輩子照顧這麼多人，現在你生病，換我們來照顧你」，這句話給了她很大的鼓勵。

因為疾病，「連醫師」只能捐眼角膜，然而對連純慧全家人來說，能夠按照父親意願走完這段路，生命受到很大祝福，尤其是連醫師以植葬方式入土為安、回歸大自然，死亡反而成了連家人之間可以坦然討論的話題。

器官捐贈 醫師

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