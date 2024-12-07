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花慈與2校研發AI傷口辨識系統 解放護理師雙手提高預後

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
「AI傷口辨識系統」可協助減少居家護理師工作時間與負擔，使其更專注於傷口照護。記者周佩怡／攝影
「AI傷口辨識系統」可協助減少居家護理師工作時間與負擔，使其更專注於傷口照護。記者周佩怡／攝影

超高齡社會即將來襲，衛福部統計，國人臨終前平均臥床8年，期間常見褥瘡問題，若未正確判讀傷口狀況，給予治療，患者易合併敗血症，提高再住院率。但目前人工判讀正確率僅62.67％，花蓮慈濟醫院護理部與慈濟大學、南臺科技大學攜手研發「AI傷口辨識系統」，透過AR眼鏡、麥克風，及時擷取傷口畫面，生成傷檢報告，判讀正確率高達90％，也解放護理師雙手，更專注傷口照護，且大幅減少後續回憶紀錄報告的時間。

2024台灣醫療科技展12月5至8日於南港展覽館登場，花慈與兩校分享，他們針對長輩常見的褥瘡問題，所研發出的照護輔助科技。曾獲南丁格爾獎的花慈傷口造口及失禁護理師許美玉表示，壓力性損傷俗稱褥瘡，常見於長期臥床或需坐輪椅族群，起因於皮膚受長期壓迫，血液循環變差，導致皮膚泛紅、出現傷口甚至潰爛感染，嚴重恐引合併蜂窩性組織炎、骨頭與關節感染、敗血症，提高再住院率。

許美玉指出，褥瘡照護最重要的是依據傷口潰瘍範圍、組織型態、損傷等級等傷檢判讀結果，給予對應治療，但根據研究，人工判讀正確率僅62.67％，明顯不及格，加上花東地區地形狹長，地廣人稀，為提供及時、合適的傷口照護，花慈傷口造口小組2020年起推動「傷口遠距諮詢模式」，居家護理師透過「傷口APP」拍攝患者傷口影像，紀錄評估資料並上傳至雲端平台，由院內專家提供遠距諮詢與建議。

但在護理現場，護理師需反覆穿脫手套，處理換藥、測量傷口範圍、拍攝傷口影像、紀錄病情等，一人擔負多重任務不免手忙腳亂，算上前往其他病家、返回醫院做詳細檢傷報告的時間，過程往往花費數小時以上。

因此花慈護理部與慈大、南臺科大合作，研發AI傷口辨識系統，南臺科大電子工程系助理教授陳銘哲說明，居家護理師戴上擴充實境（AR）智能眼鏡，可語音指令直接擷取傷口照片，AI分析傷口尺寸及損傷等級，判讀正確率超過九成，同時護理師可口述傷口特徵等資訊，或與院內傷口專家團隊討論處置，系統則將口說內容及時轉換成文字，彙整進傷檢表單形成報告，讓居家護理師更專注照護傷口，減輕工作負擔。

AI傷口辨識系統預計今年進行臨床驗證，花慈院長林欣榮表示，這項創新技術不僅提升護理師的照護效率，也期望病患返家後，得到與住院同等級的專業傷口照護，盡快恢復如初。

花蓮慈濟醫院護理部與慈濟大學、南臺科技大學攜手研發「AI傷口辨識系統」。記者周佩怡／攝影
花蓮慈濟醫院護理部與慈濟大學、南臺科技大學攜手研發「AI傷口辨識系統」。記者周佩怡／攝影

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