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不是鬧脾氣！小學生尿褲子、尿床未及時治療 嚴重需洗腎

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
台北慈濟醫院副院長、泌尿科主治醫師楊緒棣針對兒童尿失禁問題，分享常見迷思與背後成因。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院副院長、泌尿科主治醫師楊緒棣針對兒童尿失禁問題，分享常見迷思與背後成因。圖／台北慈濟醫院提供

一般人總認為小孩調皮搗蛋才會尿失禁、尿床，但台北慈濟醫院副院長、泌尿科主治醫師楊緒棣表示，尿失禁多起因於生理因素，若未及時治療，輕則造成心理問題，影響人際關係，重則膀胱、腎臟損傷，需要洗腎；若小孩五歲後還會白天尿褲子、六歲後晚上尿床，建議盡早就醫進一步檢查治療。

今天是台灣醫療科技展第三天，楊緒棣針對兒童尿失禁問題，分享常見迷思與背後成因。據統計，台灣7%小學生有晚上尿床問題，白天尿褲子也有2至3％，家長常為此操煩，認為是小孩故意鬧脾氣，但楊緒棣表示，兒童尿失禁95％是因生理因素造成，例如兒童大腦發育較慢，覺醒中樞較遲鈍，感受不到膀胱脹尿，或抗利尿激素分泌不足，導致尿量超過膀胱容量，進而尿床、尿褲子。

楊緒棣說，晚上尿床會使兒童感到自卑，不敢參加過夜的畢業旅行，影響人際關係，建議可先從行為治療著手，例如睡前上廁所、減少喝水量，維持平日與週末作息正常，以穩定生理時鐘，大約兩至三成孩童在此階段痊癒；若改善有限，就需借助藥物，減少尿液或增加膀胱容量。

至於白天尿褲子恐是身體發出的警訊，若無及時診治，病灶可能惡化，楊緒棣舉例，當患者膀胱神經受損、萎縮，排尿時膀胱出口阻力高，膀胱內壓力上升，造成排尿不乾淨及泌尿道感染，如果膀胱長時間出口阻塞，將導致腎臟及輸尿管水腫、腎功能受損，容易併發泌尿系統疾病，甚至是慢性腎衰竭；此時建議做進一步檢查，找出病因對症下藥，給予開刀或肉毒桿菌等治療。

台灣少子化嚴重，每個孩子都是寶，楊緒棣提醒，若小孩五歲後還會白天尿褲子，六歲後晚上尿床，就須及早就醫治療，以維護孩童的身心健康。

小孩 尿失禁

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