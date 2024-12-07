不會AI的醫師恐被取代？衛福部擬推生成式AI指引

生成式AI是全球熱門話題，醫療產業也漸漸導入。衛福部資訊處長李建璋指出，醫療應用包含書寫結論、疾病輔助判斷、報告產生效率提升等。生成式AI必須以風險為中心思考應用，衛福部正訂定生成式AI使用指引，預計明年第一季出爐，希望解決外界擔心AI的「幻覺」疑慮。他也說，不用擔心AI會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代。

李建璋今出席生成式AI於醫療場域應用研討會，他指出，生成式AI目前在醫療界的三大應用。

一、醫護人員書寫工作效率提升，如護理師、營養師、藥師在AI幫助下，平均一天可以省下1.5至2小時。

二、疾病輔助判斷，李建璋舉出日前加拿大男童案例，患者四歲後因為痛無法站直，家人求助許多名醫、做了抽血、MRI等檢查都找不到答案，最無助時，把症狀輸入chatGPT，竟然意外得出「脊髓牽扯症候群」的診斷，透過AI輔助找到更多可能。

三、生成式AI可與跟文字結合，快速輸出報告。李建璋以自身經歷為例，MRI檢測後，看報告得等上3個月，但隨著視覺模型發展，做完檢測當天拿到報告已經不是問題。有人擔心AI發展讓放射科、病理科醫師失業，他說，「AI永遠不會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代」。

李建璋以南韓為借鏡，醫師人力缺乏下，若沒有AI輔助醫事人員減輕負擔，人力恐面臨短缺，一旦像南韓一樣貿然增加醫師員額，可能引發罷工危機，發布戒嚴令時還不忘叫醫師上班。

長遠來看，AI發展意義重大，但生成式AI外界有兩大擔憂。

李建璋說，衛福部的公文原本更早就要透過微軟Copilot應用，但是微軟4月以前在台灣沒有資料中心，必須把資料保存在香港，等同國家公文保存在香港，資料主權喪失，於是合作緊急暫停。微軟成立在台資料中心後，衛福部才重啟合作並且簽約保障所有語言模型資料都要留在台灣，力保資料不出境，也鼓勵科技業者在台設立資料中心。

另一個擔心是AI的「幻覺」，李建璋表示，AI可能會一本正經的胡說八道，但若因為拒絕使用AI，彷彿活在石器時代。衛福部正訂定生成式AI使用指引及推論式AI指引，以風險為中心考量，預計明年第一季出爐。

他舉例，AI推薦病人依醫師專業掛號有誤，若推薦有誤，應不至於立即對病人造成生命危險；若AI提供心理輔導，甚至推薦不適切的緩解方式，就可能造成危險。