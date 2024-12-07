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國家公園署：務實推動濕地保育措施 進行碳匯調查

中央社／ 台北7日電

監察委員昨天要求內政部與地方政府積極處理濕地保育，以及辦理濕地碳匯量調查。內政部國家公園署今天說，將持續與地方政府密切配合，協助輔導在地社區，務實推動濕地保育措施，也正積極辦理濕地碳匯調查。

濕地保育法自2015年開始施行，但監委林郁容、范巽綠、葉宜津調查發現，至今仍有1個國際級、7個國家級重要濕地保育利用計畫未能完成審議，且質疑內政部濕地科研成果不足，極具減碳潛力的濕地碳匯量，也尚未納入國家溫室氣體排放清冊報告，要求內政部與地方政府改進。

國家公園署今天透過新聞稿表示，長期一直與地方政府及民間團體合作，推廣濕地保護理念、釐清各界疑慮，而先前未能完成的新竹縣新豐濕地，也將於近期公告實施，未來也將持續與地方政府密切配合，協助輔導在地社區，務實推動濕地保育措施，兼顧民眾權益與濕地保育目標。

至於其他尚未完成保育利用計畫的重要濕地，國家公園署說，將積極和各縣市政府、民間團體投入濕地保育先期整備措施，以降低在地民眾對於濕地劃設的疑義，並持續透過濕地標章，濕地友善產業的推廣，讓外界對濕地保育成果有感。

國家公園署也提到，為維護台灣環境珍寶，重要濕地保育利用計畫推動檢討過程中，不排除參考各界提供的意見，修法精進，讓重要濕地的自然資產，物種保育、棲地維護、明智利用各面向得以完備。

國家公園署說，目前正積極辦理濕地碳匯調查，持續藉由基礎科學研究資料，建立台灣不同類型的濕地碳匯本土係數，協助完備國家溫室氣體排放清冊資料，以落實濕地保育法與國家淨零排放政策。

內政部 國家公園 濕地

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