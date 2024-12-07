年節網路購物熱潮來臨！跨境買「這些產品」將踩雷 最高罰100萬元

網路購物熱季持續熱絡，農業部防檢署特別提醒民眾在跨境電商購買產品時務必慎選，尤其是飼主經常為毛小孩購買的寵物肉類凍乾食品可能引入海外動物傳染病，若經查獲違規輸入動植物產品，購買民眾非但期待落空還要承受最高新臺幣100萬元的高額罰款。

防檢署表示，非洲豬瘟疫情在國際間持續蔓延，今年又新增歐洲蒙特內哥羅、科索沃與阿爾巴尼亞，非洲安哥拉與加彭及亞洲斯里蘭卡等國家成為非洲豬瘟疫區，與我國鄰近的韓國、越南及菲律賓仍持續發布豬隻疫情。我國也在違規輸入的豬肉產品中持續檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，今年陽性案件主要來自中國大陸、越南及泰國等非洲豬瘟高風險國家，顯示非洲豬瘟傳入我國之風險仍高，各項邊境管制之措施仍需持續加強。

防檢署說明，為防止非洲豬瘟疫情透過快遞方式寄送動物產品至我國，首次查獲輸入動物產品的民眾將處以至少5萬元罰鍰，自境外輸入寵物凍乾食品等動物產品，要符合檢疫條件才可以輸入，以目前最夯供犬貓食用凍乾為例，即要符合犬貓食品輸入檢疫條件。合格輸入的產品代表輸入國或製造工廠已經防檢署核准，可以確保檢疫安全，不會引入境外惡性動物傳染病，家中毛小孩的食用安全才會有保障。

時屆感恩節、黑五購物節、雙12購物節及聖誕節等網路購物熱季，民眾在跨境電商購買產品時，應再三確認不含動物性來源成分，除了寵物凍乾食品外，熱購產品如肉鬆蛋捲及真空包裝的肉乾、鳳爪、香腸等產品都不得購買寄送回國。防檢署再次呼籲民眾，我國已獲世界動物衛生組織（WOAH）刊登認可為非洲豬瘟非疫國，民眾切勿因一時疏忽而承受高額罰款，共同維護我國來之不易的防疫成果。