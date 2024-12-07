開業醫師腦癌器捐遺愛 女兒淚憶：他不願一把火燒毀可用器官

「不要一把火，把可用的器官全燒掉。」器官捐贈者「連醫師」女兒連小姐今天出席台大醫院舉行的「與愛同行 113年度器官捐贈感恩音樂會」，轉述父親遺志。連醫師生前是一名開業醫師，罹患腦癌後，他身體力行實踐診所牆上的安寧療護、器官捐贈海報傳遞的精神。

連小姐表示，去年10月初，父親半夜在家中洗手間跌倒，身為醫療人員，他警覺這不是中風，應有更嚴重的問題，主動至醫院急診室要求檢查，結果發現是惡性度極高的腦癌，後續手術雖然成功，但因腦癌復發率高，父親自知來日不多，交代「不動第2刀，一切順應自然」。半年後，經核磁共振檢查，發現另外半葉腦部已有腦癌復發，父親決定不再開刀。

「我跟爸爸說，大腦功能陪伴我們一輩子，現在退休了。」連小姐噙淚表示，受腦部手術影響，當時父親雖仍可自由活動，兩人還能一起練肌力，但左側身體已逐漸出現麻痺感，若再切另一側腦部，生命品質預期更差，父親決定把握時間，與家人四處遊玩，直到腫瘤持續變大，壓迫大腦到不能再動，才進入台大醫院安寧病房。

連小姐表示，自己曾問父親是否懼怕死亡，父親已不能言語，努力用氣音回答：「我不怕」，並囑咐子女，要捐出器官，而安寧病房醫師也重視父親一生貢獻，雖然身份變為病人，仍叫他「連醫師」，主治醫師對父親說「連醫師您一生照顧這麼多人，換我們照顧你。」這是在面對悲痛時，支撐自己的一句話。

「父親沒有讓那些海報，只貼在診所牆上，而是身體力行。」連小姐表示，自己曾聽過父親建議癌末病人選擇安寧，也看過推廣安寧療護、器官捐贈的社工及志工到診所貼上宣導海報，而父親自己面對人生最後一哩路時非常勇敢，選擇安寧緩和醫療，並實踐器捐，遺愛人間。

因為罹癌，經器捐團隊評估，連醫師最後能捐出的器官僅有眼角膜。但連小姐表示，對此已很感激，負責器捐手術的外科醫師，把父親遺容修整的很帥氣，臉上還帶有一抹微笑，父親後事圓滿，花葬陽明山回歸自然，自己與母親也都決定簽署器捐同意書，「爸爸雖然走了，我的生命仍受到許多祝福。」