雙子座流星雨木星衝逼近 南瀛天文館推出系列觀星活動

氣象預報近期天氣穩定，是觀星好時機。南瀛天文館指出，雙子座流星雨正逼近、下周14日達到極大期。還有木星衝、月掩角宿一、水星西大距等精彩天象值得注目，也都將配合推出觀星活動。

南瀛天文館公告：12月14日當晚6點到午夜12點舉辦現場觀測活動，包括專題講座、星空導覽與望遠鏡實務觀測，讓民眾深入探索流星的秘密，歡迎天文愛好者來台南追星。

追星部落客則表示，雙子座流星雨是所謂三大流星雨之一，14日極大期預估每小時可出現150顆流星，不過那要靠一點運氣，尤其當天也是農曆14日接近滿月，明亮月光會蓋過許多流星，一般肉眼平均1分鐘能看到一兩顆就不錯了。

南瀛天文館表示，雙子座流星雨作為年度三大流星雨之一，以穩定且高密度流星數量聞名。今年預測在最佳觀測條件下流星數量每小時可達150顆。不過由於當晚接近滿月，月光可能影響較暗流星能見度，但明亮流星依然值得期待。

天文館指出，太陽系最大行星「木星」即將來到太陽、地球、木星三者排成一線「衝」的位置，最適合觀測木星。木星最大特徵是位於赤道南側的大紅斑，是巨大的反氣旋風暴，打從伽利略透過望遠鏡觀測到以來，至今已存在超過400年以上。

南瀛天文館宣布：12月8日夜間7點30分至8點30分在YouTube官方頻道辦理木星衝線上直播，提供深入淺出專業解說服務，將天文望遠鏡觀測木星的影像帶到觀眾眼前。

南瀛天文館表示，12月還有精采天象值得留意，尤其25日凌晨的「月掩角宿一」，約於2點8分從月球亮緣掩入、3時8分從暗緣復出，透過精確紀錄掩星事件的時間，可以精準量測天體位置，甚至發現原本無法分辨的雙星，適合進階觀測者的天文挑戰。

9日下午3點半至4點40分的「月掩海王星」白晝掩星考驗觀測技巧，14日清晨追流星雨時還能用小型雙筒望遠鏡發現「月掩昴宿星團」，25日則是今年第四度的水星西大距，日出前可於東方低空、蛇夫座位置看見水星，其亮度約-0.4等，和太陽相距最大可達22度。