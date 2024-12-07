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台鐵共識營成百萬豪華旅遊？ 杜微：訓練成果明年實際應用
台鐵於花蓮舉辦2天1夜的「共識營」，遭爆是「斥資百萬的豪華旅遊」，46名一級以上主管入住一晚要價近9000元的4星花蓮福容大飯店。台鐵董事長杜微今天說，去接受學術及經營上的訓練，絕無豪華旅遊團這件事情。
台鐵霸凌事件尚未落幕，又被爆料公司高階主管昨天起於花蓮舉辦2天1夜的「共識營」，總計46名一級主管參加，入住一晚要價近9000元的4星花蓮福容大飯店，總計包下43間房，2天1夜行程斥資104萬9750元。
台鐵董事長杜微今早出席「鐵道模型 夢想樂園」開幕記者會，會後接受聯訪時表示，他要鄭重澄清，台鐵公司辦理的共識營，是針對一級以上主管在學術及經營上的訓練，沒有遊玩的行程。
杜微表示，去花東是為了替花東打氣；課程安排部分，均由大專院校專業教授上課，過程中還要分組討論，訓練成果明年要實際應用在公司上，強調絕對沒有豪華旅遊團這件事情。
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