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跟進高市聯醫禁電動車停地下停車場？ 北市聯醫回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫和平院區。圖／聯合報系資料照片
北市聯醫和平院區。圖／聯合報系資料照片

南韓今年陸續發生鋰電池、電動車釀災意外，北市議員卻發現北市府局處對此管理「群龍無首」，甚至是無法可管的「法規真空」狀態，也提出建議，台北市立聯合醫院地下室停車場可跟進其他醫院禁止電動車停放。北市聯醫回應，各院區現有12台員工車輛停放，將審慎評估是否禁停。

議員黃瀞瑩發現，對於電動車、鋰電池規範，北市交通局、產發局與消防局等單位都說不是局內主管業務，甚至以中央沒規範來推諉，使得電動車相關議題目前在台北市處於法律真空、甚至無政府的狀態，因此她要求蔣萬安跨局處協調。

黃瀞瑩也說，南韓今年發生鋰電池工廠火災釀23死、地下室停放的電動車自燃毀上百輛車，首爾市政府建議超過90%電量的電動車不得停在地下室，北市交通局為此也前往考察。

她指出，嘉義大林慈濟醫院、高雄市立聯合醫院相繼頒布禁令，電動車不能停放地下室停車場，以維護救災與醫院的安全。北市聯醫各大院區中，中興、仁愛、和平、忠孝、林森中醫昆明院區均有員工地下停車場，應重先檢視醫院地下停車場有無足夠消防設備量能可因應，否則建議研議跟進禁止。

市府表示，蔣萬安曾在道安會報指示副市長張溫德，統籌消防、交通、產業、環保等各局處，避免類似南韓重大事件發生；目前已召開1次會議，另正研擬建築物附設停車空間設計的草案，希望明確訂定主管機關，針對電動車、鋰電池在室內停車空間的安全、消防、灑水、偵測等面向清楚規範。

北市聯醫總院長王智弘回應，院區地下停車場均符合消防設備法規來建置，上、下半年檢查都合格，至於是否設置電動車停車位，目前沒有規畫。

聯醫補充，各院區地下停車場目前未設置充電樁，僅開放員工電動車停放使用，共12台；是否禁止電動車進入停車場，將再審慎評估。

院方強調，醫院地下室消防設備均依「各類場所消防安全設備設置標準」規定設有滅火器、室內消防栓設備、自動灑水設備、火警自動警報設備、出口標示燈、避難方向指示燈設置，另因應室內停車場再增設使用泡沫滅火設備，也都符合消防安全檢查規定。

停車場 電動

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