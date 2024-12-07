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旅遊補助將結束 花蓮耶誕城五月天演唱會一波波救觀光
花蓮自由行住宿補助14日就要結束，旅宿業者統計，之後住宿率明顯下滑，到明年1月僅剩1成，期間僅跨年、五月天演唱會稍見起色。花蓮縣府規畫歡樂耶誕城、跨年演唱會及太平洋燈會等活動，盼串連五月天演唱會持續吸引遊客到訪花蓮。
0403地震重創花蓮觀光，交通部6月起推動3波自由行住宿補助，因補助經費將用罄，觀光署已宣布本月14日為補助最後1天。
花蓮縣旅館商業同業公會統計，11月20日到12月14日住宿率提升為3成5至4成，自由行、團體旅遊都見成長，分析原因可能與旅遊補助即將結束，且台東補助先用完，旅客較密集來到花蓮有關係。
但12月15日過後住宿率明顯下滑為1成5到1成，跨年的12月31日、1月1日拉高到3成，之後又降到平日1成，一直到農曆年前，只有5月天演唱會期間，有市區7成、全縣5成的好成績。
花蓮縣府表示，接下來還有一系列精彩活動，從12月21日至25日的「2024花蓮幸福耶誕城」、12月31日至1月1日的「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，被譽為最有年味的「花蓮太平洋燈會」將從明年1月17日璀璨到2月16日，深受民眾期待的五月天「一路向東」公益演唱會也會在1月18、19日登場。
「太平洋觀光節」跨年演唱會將於31日晚間8時在花蓮東大門廣場開唱，縣府公布首波卡司，包括原住民歌手Matzka、人氣樂團怕胖團、來自香港的創作歌手Tyson Yoshi，與從「2024洄瀾新秀爭霸讚」選秀活動中脫穎而出的花蓮在地表演團體「Nina&John那就醬樂團」、「比亞酥樂團EmbiyaxSu」接力登台，後續還將陸續揭曉演出團體名單。
縣府觀光處長余明勲表示，另一大亮點是長達180秒星空煙火秀，規模盛大，包括愛心與立體等多樣創意造型煙火，將與音樂完美結合，帶來多層次的視覺與聽覺享受。
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