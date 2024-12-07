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參觀役所廣司掃過的公廁 彭啓明讚嘆：成功的關鍵缺一不可
日本影帝役所廣司主演的電影「我的完美日常」，他詮釋公廁的清潔職人，該片吸引不少國際遊客遊日時參訪公廁。環境部長彭啓明也在日本出差行程擠出時間參觀，還在其中一處公廁巧遇來自義大利的設計師，他讚嘆，從東京奧運示範開始，這幾個公廁已經成為全球的旅遊著名景點，帶動地方觀光與名氣，相互的融合很重要。
彭啓明說，文化部長李遠曾和他分享看過「我的完美日常」兩次，才了解裡面的內涵，他則是看了3次，電影真的有很多細節。他上周代表環境部在頒發績優公廁獎時，提到日本公廁的 「職人精神」，由役所廣司主演的「我的完美日常」是我們可以追求的目標。尊重打掃的人員，自己弄髒自己清。
他說，當時與會的廁所專家知道他要去日本開會，很誠摯建議他看日本公廁，所以他從兩天的滿檔行程硬安排90分鐘的「廁所行程」，總共看3處廁所，幾乎是踏著役所廣司電影的路徑在走，聽說這已經是日本很夯的旅遊行程。
彭啓明發表5點心得，他說，役所廣司電影的劇情與作業流程是真的，「一模一樣」，這樣的打掃可能比你我家裡的廁所還乾淨。由企業贊助支持，由專業廁所規畫團隊設計，許多巧思與設計，專業的清潔打掃人員是成功的關鍵，缺一不可。
他表示，從東京奧運示範開始，這幾個公廁已經成為全球的旅遊著名景點，「我在現場看到不只有日本人，我還遇到遠從義大利來的設計師，也順道邀她以後來台灣」。這也帶動地方觀光與名氣，相互的融合很重要。外觀設計與內部質感非常重要，但裡面的軟體、營運、清潔更是關鍵。
彭啓明表示，台灣的公廁已經進步很多，但離這幾個示範點還有可以進步空間，我們可以一起形塑更好的廁所文化。
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