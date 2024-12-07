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會死掉嗎？病童畫下手術心境 蕭美琴：多1個經驗別害怕

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
顱顏病童劉子頤（左）與母親以舞台劇方式重現她創作的繪本中，歷經對手術的恐懼，到術後恢復美麗的過程。記者林琮恩／攝影
顱顏病童劉子頤（左）與母親以舞台劇方式重現她創作的繪本中，歷經對手術的恐懼，到術後恢復美麗的過程。記者林琮恩／攝影

手術好可怕、會不會死掉？」今年10歲的先天唇顎裂病童劉子頤在羅慧夫基金會今天舉辦的「用愛彌補 兒童文學獎」頒獎典禮，與母親以舞台劇方式重現她創作的繪本中，歷經對手術的恐懼，到術後恢復美麗的過程。副總統蕭美琴表示，上帝賜予特殊孩子獨一無二的美麗，盼藉由孩子的創作，讓更多家庭獲得安慰與勇氣。

劉子頤在繪本中描繪去年接受「牙槽植骨手術」的過程。受訪時她表示，面對手術時自己非常恐懼，事前在羅慧夫基金會的手術準備課程中學習，拿到一隻守護熊玩偶「小林」作為陪伴，完成手術後，雖要面對一個月只能吃流質、一個月只能吃軟質食物的辛苦，也不能吃最愛的麥當勞薯條，但仍慶幸自己外觀恢復原貌。

另一名病童陳文婕以「有一天馬來貘發現了毒蘑菇」為主題，畫下與好友的真實互動。她表示，馬來貘只有黑白二種顏色，鮮少出現在繪本中，加上微胖的身形，用來象徵屬於少數、外觀圓潤的自己，毒蘑菇是彩色的，也比較瘦，是自己在班上友好的同學，對方數學很好，時常在功課上提供幫忙，兩人一起克服困難、互相鼓勵。

蕭美琴表示，衛福部統計，全台身障者共120萬人，占總人口5%，政府希望建構更包容、友善的社會，把身障者權利公約（CRPD）精神落實在各項施政當中，現已修正400多處具歧視意味的法規用詞，盼讓每位國人受到同等包容。本次得獎的繪本作品，每一部都很有意義。她鼓勵病童，手術雖然極具挑戰，但經歷手術後，人生多一個經驗，面對什麼事情都不必害怕。

羅慧夫基金會董事長柯雯青表示，本次文學獎收到來在全台209件繪本作品，與歷年相比增加許多，均充滿創意與情感，有些病童畫下簡單直白的校園日記，有些則畫下充滿想像力的童話故事，這些不僅是孩子的心聲，也是他們對生活的理解與觀察，和對親情、友情及周遭環境的珍惜，創作過程是寶貴的經驗與財富，盼社會各界一起關注基金會幫助孩子發掘潛力，成為更好的自己。

顱顏病童劉子頤（左）在繪本中描繪去年接受「牙槽植骨手術」的過程，另一名病童陳文婕以「有一天馬來貘發現了毒蘑菇」為主題，畫下與好友的真實互動。記者林琮恩／攝影
顱顏病童劉子頤（左）在繪本中描繪去年接受「牙槽植骨手術」的過程，另一名病童陳文婕以「有一天馬來貘發現了毒蘑菇」為主題，畫下與好友的真實互動。記者林琮恩／攝影
副總統蕭美琴說，衛福部統計，全台身障者共120萬人，占總人口5%，政府希望建構更包容、友善的社會，把身障者權利公約（CRPD）精神落實在各項施政當中。記者林琮恩／攝影
副總統蕭美琴說，衛福部統計，全台身障者共120萬人，占總人口5%，政府希望建構更包容、友善的社會，把身障者權利公約（CRPD）精神落實在各項施政當中。記者林琮恩／攝影

手術 身障者 馬來貘

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