邱泰源揭長照3.0發展重點 跟醫療的照顧會更緊密

明年我國即將邁入超高齡社會，長照2.0政策也將在明年結束。衛福部昨天公布長照3.0將納入腦中風、癌末病人、有永久居留權的中階技術人力等。衛福部長邱泰源表示，未來長照3.0將有3項發展重點，分別為加強與醫療的結合、機構服務量能提升、增加喘息服務。

醫師公會全聯會今舉辦「全民均健與整合性醫療體系：策略與執行」國際研討會，包含世界醫師會會長Dr. Ashok Philip、理事會主席Dr. Jung Yul Park等人皆出席演講。邱泰源出席致詞，聆聽世界醫師會領袖的發表的議題包含氣候變遷帶來的健康危機等。

邱泰源表示，世界醫師會長久以來支持台灣參與世界衛生組織（WHO），不僅認同台灣醫療高水準，也肯定我國願意協助世界各國的醫療發展，不論是在我國名稱上或是實際參與都提供很多支持。每年世界衛生大會（WHA）前，世界醫師會也會寫信給WHO秘書長表達希望台灣參加的意願，更與我國醫師公會全聯會合作已久，感謝Ashok Philip今再次承諾會持續支持台灣參與國際活動。

談及我國目前醫療發展，邱泰源說，我國現在面臨超高齡社會的挑戰，在長照預算上未來會持續增加。

由於衛福部目前規畫長照3.0輪廓已經出爐，預計在明年2月底前完成意見搜集，明年中前提案到行政院。邱泰源指出，長照3.0有3個發展重點，第一是醫療跟長照會緊密結合，只要醫療做得好，就可以減少長照使用機會、達到節省資源的效果；第二是長照機構的照顧量能要提升；第三是喘息服務增加，讓照顧者多一些空間自我發展。

長照2.0服務對象為，經評估長照失能等級2級以上的長者、失智症者、失能身心障礙者，長照3.0將擴大到腦中風、癌症末期病人，符合條件且取得永久居留權並符合勞動部中階技術人力。

邱泰源表示，經費雖會增加，但仍會思考提供以人為中心的服務，而現在末期照顧幾乎都是醫療，長照3.0跟醫療的照顧會更緊密，也會視情況調整長照基金，一定會讓有需要長照者得到照顧。