東北季風增強今天水氣最多、氣溫直墜 中南部日夜溫差大

東北季風增強影響，中央氣象署預報員張承傳表示，今天是水氣最多的一天，桃園以北、宜蘭地區降雨機率偏高，特別是基隆北海岸、大台北山區、東北部地區，降雨比較明顯，且雨勢持續，有較大雨勢發生機率。花蓮、台東也有零星降雨，新竹以南維持晴到多雲天氣。

北部和東北部雲量偏多，其他地區大致上晴到多雲的天氣。他說，目前主要降雨區域在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，有局部降雨狀況。

未來降雨趨勢部分，張承傳表示，明天到下周一清晨雖然還是受到東北季風影響，但是水氣稍微減少一些，降雨機率偏低，不過，在基隆北海岸、大台北山區、東北部地區，還是有局部短暫雨。桃園地區、大台北平地、花東地區也還是有零星降雨，新竹以南大致上維持多雲到晴天氣。

張承傳表示，下周一白天開始，東北季風減弱，一直到下周三，水氣偏少，降雨區域剩下基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，大台北山區零星降雨，其他地區多雲到晴。

不過，他說，下周四開始到下周五會有一道鋒面通過台灣北部海面，緊接著下周四、周五東北季風再度增強，迎風面桃園以北、東北部、東部地區降雨機率再度提高，有零星短暫雨，台東地區局部降雨，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢，張承傳表示，今天因為東北季風開始增強，溫度下降，北部白天高溫20至24度左右，夜晚溫度愈低、愈來愈涼，其他地區白天高溫25至29度，晚上之後中南部和花東氣溫也會逐漸下降。明天一整天到下周一清晨會是這波東北季風溫度最低的時候，明天白天北台灣高溫剩下18至20度左右，花東高溫22至23度，中南部高溫降到25度上下。

張承傳表示，明晚到下周一清晨，中部以北和東北部低溫13至15度，其他地區16、17度左右。下周一白天開始東北季風就會逐漸減弱，所以下周一白天到下周三溫度會一天比一天回升，下周三北部高溫23、24度左右。下周四之後會有另一波東北季風開始增強，氣溫再度下降，北部和東北部轉涼。