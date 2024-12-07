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迎接2025年第一道曙光 阿里山觀日列車將開放網路訂票

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／嘉義縣政府提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／嘉義縣政府提供

迎接2025年第一道曙光！阿里山雲海、日出美不勝收，被喻為一生必訪美景，今年日出音樂會首次邀請朱宗慶打擊樂團，將以滂薄樂聲迎接新的一年，阿里山林鐵觀日列車10日將先預售團體票，18日起開放個人網路訂票，當天清晨2點50分開行首班祝山觀日列車。

林鐵及文資處表示，阿里山日出吸引許多人迎接新年第一道曙光，為分流購票人潮，將分為團體票及個人票。12月10日早上9點起接受50人以上團體電話預約，訂票時間截至12月13日下午4點，去回程21班次列車，共3100張車票，訂票專線05-2679200。

個人票12月18日早上6點起開放網路訂票，訂票截至12月31日，也可在31日下午1點至5點到阿里山車站一樓大廳現場購票，去回程共3900張車票，每人每次限購6張票。未售完車票元旦凌晨2點20分起，可在阿里山車站一樓大廳購買，每人每次限購10張，售完為止。

林鐵及文資處表示，可提早電話預約或經由網路訂票，避免在售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或7-11便利商店取票。回程第1班發車時間7點15分，末班車9點15分，列車時刻表可參考官網資訊

縣府文觀局表示，日出是阿里山五大奇景之一，今年日出音樂會邀請阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、朱宗慶打擊樂團及樂興之時管絃樂團，在海拔2400公尺的阿里山森林遊樂區，用滂薄樂聲迎接新年第一道曙光，今年卡司相當精采，值得期待。

阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，當天清晨2點50分將開行首班祝山觀日列車。圖／林鐵及文資處提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，當天清晨2點50分將開行首班祝山觀日列車。圖／林鐵及文資處提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／林鐵及文資處提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／林鐵及文資處提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／嘉義縣政府提供
阿里山日出及雲海美不勝收，迎接2025年第一道曙光，阿里山觀日列車近日將開放訂票。圖／嘉義縣政府提供

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