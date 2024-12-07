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下周六更冷？ 賈新興：有「強烈」冷氣團機率、影響3天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周六至16日，有受強烈或大陸冷氣團影響的機率。本報資料照片
下周六至16日，有受強烈或大陸冷氣團影響的機率。本報資料照片

下周將有冷空氣影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察下周六冷空氣的強度，此外，今明兩天以及下周五赴日本旅遊的民眾，留意天氣資訊。

近期天氣部分，他說，明天，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周一，午後宜花東山區有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨。下周三，午後花東山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周四至周五，受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。下周六至16日，有受強烈或大陸冷氣團影響的機率，下周六新竹以北及宜花東有零星短暫雨。15日至16日，午後山區轉多雲。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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