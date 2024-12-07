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東北季風發威周末北部濕涼 下周五迎冷氣團探10度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天持續受到東北季風影響；下周五開始一直到下周末有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級。本報資料照片
今明兩天持續受到東北季風影響；下周五開始一直到下周末有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級。本報資料照片

今明兩天持續受到東北季風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，季風的強度又比前幾天要增強一些，雖然還沒有達到大陸冷氣團的等級，但是整體溫度將會更往下降，尤其是北台灣，白天的高溫預估會降到只剩下20度上下，夜晚清晨空曠地區的低溫也會降到12至14度，都市地區低溫則是在15至17度左右。

他說，配合環境水氣增多，降雨的狀況也會變得比較明顯，其中在基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶有局部大雨發生的機會，整體天氣較為濕涼。

吳聖宇表示，新竹以南不受東北季風水氣的影響，仍然維持晴到多雲的天氣型態，白天在陽光照射下，溫度仍較溫暖，但是夜晚清晨的溫度較涼，中部空曠地區低溫也有機會降到12至14度，南部空曠地區低溫15至17度，日夜溫差比較明顯。

空氣品質也相對較差，吳聖宇表示，尤其是在風力相對較弱的高屏地區，呼吸道比較敏感族群減少外出。花東地區則是花蓮受到的影響比較大，雲量偏多，有些局部短暫陣雨，台東為多雲到晴的天氣。溫度方面花蓮稍涼，空曠地區低溫15至17度，台東空曠地區的低溫仍在17度或以上。

下周一白天開始，這波東北季風就會減弱，吳聖宇表示，一直到下周三台灣附近都是比較偏東風的環境，東半部仍有些局部短暫陣雨，西半部的天氣持續穩定，晴到多雲。各地夜晚清晨的溫度將會逐漸回升到17至19度，白天的高溫也會普遍回升到24至28度或以上，中南部地區在陽光底下甚至會覺得溫暖或有些熱。

不過，他說，下周四有鋒面掠過台灣附近，東北季風加強，北部、東半部地區降雨增多，溫度再度轉涼。下周五開始一直到下周末有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級，到時候配合乾冷環境下的輻射冷卻作用，不排除中部以北到東北部空曠地區低溫有下探10至12度的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今明兩天持續受到東北季風影響；下周五開始一直到下周末有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今明兩天持續受到東北季風影響；下周五開始一直到下周末有較強冷空氣南下，預期有機會達到大陸冷氣團等級。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

低溫 東北季風

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