北東今明濕涼微冷 吳德榮：下周六迎首波強烈冷氣團

今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨苗栗三灣仍有12.9度的輻射低溫，至於各地區平地最低氣溫約在14至16度。

今、明兩天東北季風影響，吳德榮說，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉濕涼微冷。新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適微熱、早晚涼。今天北部15至22度、中部14至28度、南部16至29度、東部14至30度。

吳德榮表示，下周一大氣轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周二、周三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

不過，吳德榮表示，下周四鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨。下周五起鋒後強冷空氣南下，氣溫逐日下降；最新各國模式模擬下周六至16日將達到首波強烈大陸冷氣團的條件，屆時部分平地又會有發布低溫特報的機率。不過，最低氣溫能降到幾度，低溫影響範圍多大，各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。