兩波東北季風影響 3地區大雨突襲 下周六不排除又有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天桃園以北、宜蘭、花蓮地區及台東北側降雨機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率。 本報資料照片
今天桃園以北、宜蘭、花蓮地區及台東北側降雨機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率。 本報資料照片

東北季風逐漸增強，中央氣象署表示，今天桃園以北、宜蘭、花蓮地區及台東北側降雨機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，至於在新竹以南地區及澎湖、金門、馬祖維持晴到多雲的天氣。

溫度方面，今天各地夜晚清晨低溫17到20度，白天北部、宜蘭高溫20到24度，花東25到27度，中南部可達27到29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物；澎湖20到23度，金門16到22度，馬祖14、15度。

明天至下周一清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣有逐步減少的趨勢，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍稍涼，中南部日夜溫差大；下周一白天至下周三基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四預計有一道鋒面通過台灣北部海面，隨後東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，下周六至16日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲；此波冷空氣強度偏強，不排除達到大陸冷氣團等級，後期預報不確定性大，氣象署密切觀察。

東北季風 桃園

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