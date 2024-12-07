健康你我他／拉菲呆萌微笑 滿滿療癒力量

拉菲（Lafite）來我們家已8年4個月。稚氣的臉龐已變得成熟嫵媚，不變的是身材、膽小與固執及微笑。

從小就養成每天要帶她出去「放風」一次。她喜歡出去看這花花世界，但套上胸背帶前，她會繞著餐桌跑，我與老妻雙面夾擊，才能讓她就範。外出時讓她自由挑選路徑，她快步前進找草地方便，我則小跑步跟在後頭氣喘吁吁。別人是遛狗，我們是遛人。

她喜歡佇立在十字路口，眼看四方，鼻子猛抽動嗅味道，看到其他狗，馬上迎上吠叫幾聲，狗仗人勢、宣示主權。但聽到路人稱讚她漂亮或可愛，她就亦步亦趨要跟人回家。看到熟人、鄰居更會仰躺要求「摸摸」。只要有地震，她就緊張。

我看她整天無所事事，是否會太無聊，想要教她國語或數學，但她似乎不想學也學不會，她只會坐下、握手。我看書、看電視、操作電腦時，她就在旁邊睡覺，是她陪我，還是我陪她？我覺得她的「狗生」更無聊，更需要陪伴。

老妻每天為她煮肉，清理一地狗毛，看她好吃懶做頗有微詞，埋怨當初兒子執意養寵物。但只要跟她丟丟球，她就跟你微笑，從外面回來，她搖尾、人立歡迎外，還會躺下翻肚撒嬌，讓你暫時忘了煩憂。

她像永遠養不大的孩子，不期待能自立自強，但即使是呆萌的陪伴，她的微笑與依賴，就自有療癒的力量。