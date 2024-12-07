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流感死亡攀升 疫苗猶豫受「3C」影響

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

衛福部疾管署日前公布，今年流感已累積286例重症、52例死亡，創10年來同期最高紀錄，且死者皆未接種流感疫苗。國外專家指出，成人容易因信心（Confident）、自滿（Complacency）與便利性（Convenient）等「3C」因素，產生疫苗猶豫，拒絕接種而增加染疫後重症死亡機率。

世界衛生組織（WHO）指出，疫苗猶豫主要受到「3C」的影響。

1.「信心」（Confident）：民眾對疫苗安全性與有效性的認知與信任不足，或疫苗科學證據未能被清楚傳遞，常會引發對疫苗的疑慮。

2.「自滿」（Complacency）：有些人會自認罹病率不高，或低估疾病嚴重性，缺乏對打疫苗的緊迫感與警覺性。

3.「便利性」（Convenient）：接種過程的可近性不高，或流程過於繁瑣，或是時間安排不符合民眾需求，都可能降低疫苗覆蓋率。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫情預估於明年農曆春節（一月下旬）前後達到最高峰，屆時單周就醫人數恐超乎預期，65歲以上長者、學齡前幼兒、免疫保護力較差者如感染流感病毒，容易發生嚴重併發症，應盡速接種流感疫苗。

死亡 流感疫苗 疾管署

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