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科普好健康／治療急性呼吸窘迫症 臍帶幹細胞添生機

聯合報／ 文／彰化秀傳醫院內科部長暨胸腔內科主任林昌生
急性呼吸窘迫症候群患者會喘得厲害、呼吸窘迫，必須緊急插管使用呼吸器及類固醇等藥物治療。圖／123RF
急性呼吸窘迫症候群患者會喘得厲害、呼吸窘迫，必須緊急插管使用呼吸器及類固醇等藥物治療。圖／123RF

彰化秀傳醫院內科部長暨胸腔內科主任林昌生。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院內科部長暨胸腔內科主任林昌生。圖／秀傳醫院提供
56歲蔡先生確診新冠肺炎，因喘得厲害、呼吸窘迫，經救護車送醫急診，雖緊急插管及針對新冠病毒治療，並使用類固醇降低發炎反應，但第一周病情仍每況愈下，甚至發生中風，以致單邊手腳無力；直到第二周分別打了二劑臍帶幹細胞，病情才開始好轉，白肺改善了，也脫離呼吸器並自主呼吸。在追蹤一年後，恢復活動力及正常生活，臍帶幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群露出了曙光。

罹新冠重症 首周治療無效

蔡先生身型肥胖，有糖尿病、高血壓等共病，是發生新冠肺炎重症的高風險族群。他送到急診時，X光呈現白肺狀態，心跳血壓不穩，血氧濃度低於90%（動脈血氧飽和度正常為98%），氧合能力很差，診斷為「急性呼吸窘迫症候群」，除緊急插管幫助維持呼吸，並作各項積極治療，但第一周氧氣濃度甚至用到100%，病情仍未見起色，其間還發生腦中風，導致單邊手腳無力。

臍帶幹細胞 二劑改善白肺

蔡先生的病情進入第二周，所幸及時取得臍帶幹細胞，施打二劑後，白肺狀態獲得改善，氧合能力變好，可以拔管自主呼吸，終能順利出院。後來幾次回診，X光影像可以看到其肺部一直在改善，健康情況變好，更令人驚喜的是，配合積極復健一年，近期回診時，他無力的單邊手腳也漸恢復活動力。

急性肺臟損傷的病症，稱為「急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome，簡稱ARDS）」，依目前的醫療現況，雖然提供呼吸危急的病人最先進的供氧設備、呼吸器及藥物治療，但是ARDS仍是治療不易且死亡率偏高的疾病。

為什麼會有白肺的情形？主要是病毒造成肺部的過度發炎反應。由於肺部由肺泡組成，平時肺泡裡充滿空氣，一旦發生感染、發炎，肺泡遭到滲出液和發炎細胞填充，做電腦斷層或X光檢查時，放射線無法穿透，影像就會呈現白色區塊。

助修補器官 免疫調控有效

臍帶幹細胞是最原始的細胞，可幫助更新、修補身體的組織及器官，用於治療急性呼吸窘迫症候群患者，有達到肺部修護及免疫調控的效果，由於是人體原始細胞，比起藥物的副作用更少。

類固醇副作用大 易二度感染

急性呼吸窘迫症患者治療前X光顯示白肺現象嚴重（上圖），半年後X光顯示白肺現象明顯改善（下圖）。圖／秀傳醫院提供
急性呼吸窘迫症患者治療前X光顯示白肺現象嚴重（上圖），半年後X光顯示白肺現象明顯改善（下圖）。圖／秀傳醫院提供

對於急性呼吸窘迫症候群患者，目前除了根本的感染治療，就是給予高劑量的類固醇，但如果使用時間長了，副作用大，病人抵抗力變差，容易發生二度感染。目前院方使用臍帶幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群患者已有五位，有四位成功改善的案例，並從中發現使用幹細胞的時機點，攸關治療成效。

目前臍帶幹細胞要向衛福部申請核可取得，不過，已看到在臍帶幹細胞精準治療下，急性呼吸窘迫症候群患者的生命救援已露出曙光。

幹細胞 患者 新冠肺炎

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