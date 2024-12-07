南高屏TPASS推季票 3方案均可買

為因應民眾需求，台南與高雄、屏東3縣市聯手MeNGo團隊，即日起推出TPASS季票服務，現有299、399、999三種月票方案都可一次購買90天，方便長期使用TPASS月票的通勤、通學族。

考量南高屏3縣市幅員遼闊，為提供民眾購票服務更多元的選擇，3縣市針對長期搭乘公共運輸的民眾推出TPASS 399及999季票服務。去年4月推出，銷售數突破每月8萬張，但不少民眾反映每月購票不方便，希望能有天數較長的方案。

台南市交通局表示，南高屏3縣市包括299、399、999三種月票方案銷售數量已超過30萬筆，經調查月票回購率逾6成，顯已成為長期通勤通學必備，讓通勤族不必再每月回購，即日起在所有通路上架，可直接購買3個月的季票。

台南TPASS現有台南境內299、399及南高屏999三個方案，均同步上架季票，包含MeNGo官網及App、TPASSxMeNGo機、ibon、iPASS MONEY App及台鐵售票櫃台等，均可購買；高雄現行399和999元兩種方案皆銷售季票，一次繳完3個月費用可連續使用90天，減少民眾購票次數。

台南、高雄、屏東也與一卡通公司合作開發iPASS MONEY App線上購票服務功能，民眾透過手機就能完成續購、新購各種月票方案及退票等3大功能，即日起至12月31日使用iPASS MONEY App購買月票或季票，並完成過卡的民眾，每次皆可獲得10元回饋金，次月轉入電支帳戶。