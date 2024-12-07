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橘世代／【一起變老】不求兒子照顧 也不怕兒子不顧
唱著「愛的代價」、「忙與盲」的都會女子張艾嘉七十一歲了，她是讓九十七歲媽媽最安心的女兒，她說子女要明白父母經歷過哪些事，才成為今天我們看到的樣子，不了解就不明白該如何對待老後的父母。
張艾嘉說，每個孩子的學習都從原生家庭開始，「你做得好，你做得不好，孩子看得清清楚楚。」她的孩子很清楚，「婆婆現在老了，媽媽是怎麼去照顧婆婆的。」至於未來孩子會不會像她照顧媽媽一樣照顧她？她並不要求，「可是我知道他們不會不管我。」
電影是一種軟文化、軟教育，用一種所謂的娛樂的方式，打破現有思維，不讓人一直局限在刻板的觀念中。電影「女兒的女兒」，訴說三代母女不同的狀況，某種程度也希望提醒年輕人，要嘗試去理解、嘗試去溝通。
張艾嘉從電影領悟，子女必須了解父母是經歷哪些事，才能成為現在的這個人。
尤其現在成長於九○後、○○後的孩子，從小被保護得很好，不覺得要去理解別人，「他連朋友都不理解，他還會理解父母？」很難，但要去告訴他，而且「所有的父母都是孩子們最早的模範。」
張艾嘉提到紀伯倫的「先知」，家長是弓，孩子是箭，家長提供好的環境與條件，把箭射出去後，「他們就是自己要有自己的路走」。她還是希望孩子自己學習，父母能做的就是做給他們看，自然的讓他們了解與學習。她有三個孩子，三個孩子看著她與媽媽相處的點點滴滴，「我相信他們也都看在眼裡」。
《數位版看這裡 張艾嘉和自己的對話》
張艾嘉曾經是個不運動的人，但她現在跑步和打坐。她說打坐讓她安靜下來，心也慢慢歸位，來看看她怎麼和自己對話，自在且自由。
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