橘世代／【一起變老】不求兒子照顧 也不怕兒子不顧

張艾嘉說，每個孩子的學習都從原生家庭開始，「你做得好，你做得不好，孩子看得清清楚楚。」她的孩子很清楚，「婆婆現在老了，媽媽是怎麼去照顧婆婆的。」至於未來孩子會不會像她照顧媽媽一樣照顧她？她並不要求，「可是我知道他們不會不管我。」

電影是一種軟文化、軟教育，用一種所謂的娛樂的方式，打破現有思維，不讓人一直局限在刻板的觀念中。電影「女兒的女兒」，訴說三代母女不同的狀況，某種程度也希望提醒年輕人，要嘗試去理解、嘗試去溝通。

張艾嘉從電影領悟，子女必須了解父母是經歷哪些事，才能成為現在的這個人。

尤其現在成長於九○後、○○後的孩子，從小被保護得很好，不覺得要去理解別人，「他連朋友都不理解，他還會理解父母？」很難，但要去告訴他，而且「所有的父母都是孩子們最早的模範。」

張艾嘉提到紀伯倫的「先知」，家長是弓，孩子是箭，家長提供好的環境與條件，把箭射出去後，「他們就是自己要有自己的路走」。她還是希望孩子自己學習，父母能做的就是做給他們看，自然的讓他們了解與學習。她有三個孩子，三個孩子看著她與媽媽相處的點點滴滴，「我相信他們也都看在眼裡」。

《數位版看這裡 張艾嘉和自己的對話》

張艾嘉曾經是個不運動的人，但她現在跑步和打坐。她說打坐讓她安靜下來，心也慢慢歸位，來看看她怎麼和自己對話，自在且自由。