聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【一起變老】不求兒子照顧 也不怕兒子不顧

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
張艾嘉（左）與母親感情深厚，母女同住幾十年。圖／大田出版提供
張艾嘉（左）與母親感情深厚，母女同住幾十年。圖／大田出版提供

唱著「愛的代價」、「忙與盲」的都會女子張艾嘉七十一歲了，她是讓九十七歲媽媽最安心的女兒，她說子女要明白父母經歷過哪些事，才成為今天我們看到的樣子，不了解就不明白該如何對待老後的父母。

張艾嘉說，每個孩子的學習都從原生家庭開始，「你做得好，你做得不好，孩子看得清清楚楚。」她的孩子很清楚，「婆婆現在老了，媽媽是怎麼去照顧婆婆的。」至於未來孩子會不會像她照顧媽媽一樣照顧她？她並不要求，「可是我知道他們不會不管我。」

電影是一種軟文化、軟教育，用一種所謂的娛樂的方式，打破現有思維，不讓人一直局限在刻板的觀念中。電影「女兒的女兒」，訴說三代母女不同的狀況，某種程度也希望提醒年輕人，要嘗試去理解、嘗試去溝通。

張艾嘉從電影領悟，子女必須了解父母是經歷哪些事，才能成為現在的這個人。

尤其現在成長於九○後、○○後的孩子，從小被保護得很好，不覺得要去理解別人，「他連朋友都不理解，他還會理解父母？」很難，但要去告訴他，而且「所有的父母都是孩子們最早的模範。」

張艾嘉提到紀伯倫的「先知」，家長是弓，孩子是箭，家長提供好的環境與條件，把箭射出去後，「他們就是自己要有自己的路走」。她還是希望孩子自己學習，父母能做的就是做給他們看，自然的讓他們了解與學習。她有三個孩子，三個孩子看著她與媽媽相處的點點滴滴，「我相信他們也都看在眼裡」。

《數位版看這裡 張艾嘉和自己的對話》

張艾嘉曾經是個不運動的人，但她現在跑步和打坐。她說打坐讓她安靜下來，心也慢慢歸位，來看看她怎麼和自己對話，自在且自由。

婆婆 張艾嘉 電影

延伸閱讀

劉奕兒當女同志 噴淚認對不起媽媽張艾嘉

專訪／張艾嘉從影50年要退休？李安「這席話」讓她思考到今早

專訪／張艾嘉未得影后直呼好輕鬆 看電影的觀眾都是評審

金馬61／擊敗張艾嘉、吳君如　金馬影后鍾雪瑩哭了！

相關新聞

後年上路 長照3.0擬擴大給付3類對象

衛福部明年編列九二七億預算布建長照資源，長照二點○將於明年底結束，衛福部次長呂建德昨首度對外公布長照三點○政策方向，將於...

橘世代／【一起變老】張艾嘉 陪97歲母親一起老

唱著「走吧，走吧，人總要學著自己長大」學會愛的代價的張艾嘉，唱著「忙、盲、茫」的都會女子張艾嘉，總是慧黠溫暖，大家叫她「...

醫材解密／蛀牙過大難修補 牙套完美解決

蛀牙抽了神經後，因牙齒有缺損，面積過大難以修補，常會製作牙套替代。新型牙套不僅更精密，而且美觀程度更佳，可以有效解決牙齒...

永續將納評鑑 26家部立醫院啟動碳盤查

衛福部昨天與產官學研簽署「永續倡議書」，衛福部長邱泰源訂下明年三月前，完成廿六家衛福部部立醫院的碳盤查，並研議將永續發展...

民團批：長照3.0開放外籍 不該獨漏外配

衛福部規畫長照三點○將於後年起實施，對象擬納入腦中風、癌末病人與取得永久居留權的中階外籍人力。南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧...

長照3.0納入安寧療護 衛福部：安樂死、斷食善終不在選項

甫離世的瓊瑤因生前提倡安樂死，此議題再次引發討論。衛福部政務次長呂建德表示，衛福部正研擬長照3.0政策，著重於社區據點擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。