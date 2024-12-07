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橘世代／【一起變老】張艾嘉談生活：化繁為簡 自在最重要

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

張艾嘉從影半世紀，是演員、編劇、導演、監製，也是歌手、作家，幾乎年年都有新作品，近期更挑戰實境節目，領軍並化身為大廚開設「艾嘉食堂」。張艾嘉說，現在的她做自己喜歡的事，享受當下，人生哲學是把「複雜的事簡單化」；比起自由，她覺得自在更重要。

張艾嘉以「燈火闌珊」拿下金馬獎影后時，感性的她在台上哽咽地說：「我希望電影可以永遠永遠地存在。」對於許多電影人，張艾嘉也是永遠的存在，許多人需要她的意見、請她看看劇本，甚至參演一部電影，如何能夠完成這麼多的事？她說自己沒有多想太多，「人生就是要以不變應萬變」。

她說，沒有人知道人生下一秒會發生什麼事，她的人生也經歷各種事件，每當一個事件來臨時，秉持一個原則「把複雜的東西簡單化」。

東方社會，男女框架明顯。張艾嘉說，身為女人，從她的角度，太多女人太過「矯情」，太會給自己找麻煩，最常見就是把簡單的事情弄得複雜，當一件事情發生時，卻先災難化地想著可能會發生的事，但多數擔憂的事情都沒發生，想太多總是作繭自縛，人生無法前進，更顯得內耗。

張艾嘉說，年紀漸大，發覺自己非常中性，如同心理學所說，每個人都同時存在著陰性與陽性，以她來說，她得照顧家、做喜歡的工作，沒時間把事情弄複雜，這時候就是想辦法逐一解決。

有些人看著她鮮少抱怨、認為她很自由。張艾嘉說，人呱呱墜地後就不是自由的，我們出生就不是一個自由的選擇，所以不要追求自由，愈去談它就愈痛苦，因為你就沒有自由。比起自由，她覺得自在更重要，「能夠跟自己相處、跟別人相處，就是一個很大的恩典了。」

張艾嘉 影后 電影

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