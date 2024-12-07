橘世代／【一起變老】張艾嘉看人生：珍惜當下 無常是正常

鏡頭裡的張艾嘉，是一個個接續的經典角色與作品堆疊走來，以「我的爺爺」、「最愛」、「燈火闌珊」拿下三座金馬影后，從最早飾演孫女、都會女子，來到喪偶婦人及「女兒的女兒」痛失愛女的母親，隨年紀轉變身分，從祖孫情、愛情，來到中老年後伴隨而來的失去。看待生命無常，鏡頭外的張艾嘉說：無常是人生中的正常。

「無常也是人生中的正常。」張艾嘉解釋，人生就是要面對很多的無常，當我們了解到這些事情是自然而然發生時，就不會把它當成是無常，「當你的欲望是永遠的擁有，就會很害怕失去，如果不去擁有，可能就不會那麼害怕。」

當年結婚時，先生告訴她：「我們不要把自己的感情依附在另外一個人身上。」她想，婚後不就是要互相依靠嗎？後來逐漸了解，先生很明白世上的無常，好比現在很多人養貓狗，牠們離開時就非常痛苦，「把感情全部投入到某個人或某個事物上，當它消失的時候，就會難以接受。」

無常，並不是年紀大了才發生。她提到多年前去世的影星谷名倫，當時自己很年輕，第一次遇到朋友離去，對她衝擊很大，總覺得死亡很遙遠，但那一刻忽然明白，生命不是都安排好的，「所以常講當下當下，好好珍惜每一天，聽起來是老生常談，但的確當下這一刻就是最真實的。」