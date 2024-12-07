偏鄉計畫修訂 獎勵本國牙醫回鄉

衛福部推動優化偏鄉醫療計畫，其中本土小牙醫聯盟認為計畫有疑慮，形同幫波波等海外學歷牙醫生大開後門，行政院長卓榮泰指示計畫退回重新調整。衛福部長邱泰源表示，將盡快重訂牙醫計畫，也將祭出獎勵金鼓勵本國籍醫師回鄉服務。

波波醫師是指前往東歐、中歐國家讀書的醫、牙學歷生，日前一名診所劉姓醫師執行手術不慎導致患者死亡，被起底為波波醫師，再度引發國內專注。本土小牙醫聯盟也因此上街抗議，質疑政府偏鄉計畫是替波波牙醫開後門，放寬實習機會，希望撤回計畫。

邱泰源指出，偏鄉醫療是大型計畫，包含醫療資源加強、轉診、急救等範疇，去年計畫把牙醫納入，日前行政院指示將偏鄉計畫中的牙醫部分重新修訂，衛福部將盡速修改，他也指出將依照三方向調整。

一是將與牙醫師公會合作，強化偏鄉牙科醫療量能；二是提升偏鄉衛生所設備，盼比照都會區的醫療資源；三是針對五十五處無牙醫鄉鎮，徵求具執照的牙醫師，提供薪資保證。

邱泰源表示，目前正在研擬獎勵金制度，希望吸引出身於五十五處無牙醫鄉鎮的本國籍牙醫回鄉服務，而偏鄉計畫不會提供國外畢業牙醫生實習機會。