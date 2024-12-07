民團批：長照3.0開放外籍 不該獨漏外配

衛福部規畫長照3.0將於後年起實施，對象擬納入腦中風、癌末病人與取得永久居留權的中階外籍人力。南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧說，衛福部明確表態納入外籍人士，卻獨漏在台奉獻、照顧台灣人一生的婚姻移民，令人遺憾。衛福部次長呂建德回應，將再研議。

陳雪慧說，內政部調查，百分之卅九婚姻移民在台居住超過廿年，他們已是台灣社會一分子，雖可使用健保資源，但因不具台灣身分證，長期被拒於長照服務之外。

陳雪慧說，全台六十萬婚姻移民中，約半數有身分文件問題，如迫於政治情勢母國不承認台灣，或對家鄉情感等因素，未放棄原國籍取得台灣國籍，但國籍討論是「假議題」，衛福部開放的中階外籍人力同樣未取得台灣身分證，婚姻移民不僅有納稅，也對台灣家庭有所貢獻，討論開放外國人使用長照資源時，不應獨漏婚姻移民。

陳雪慧說，外配也會面臨失能、失智的問題，不具身分證讓他們無法用身障、長照資源，也得不到中低收等社會救助，「一輩子照顧台灣人，倒下時福利制度卻無法支持他們。」

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，長照3.0擴大服務對象是好事，但必須謹慎評估，擴大服務對象所需照顧人力，並設法補足缺口。