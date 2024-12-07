永續將納評鑑 26家部立醫院啟動碳盤查

衛福部昨天與產官學研簽署「永續倡議書」，衛福部長邱泰源訂下明年三月前，完成廿六家衛福部部立醫院的碳盤查，並研議將永續發展納入醫院評鑑中，衛福部現階段已陸續協助各醫院進行碳盤查，培育碳盤查種子人員。

全球醫療院所皆是各國的「排碳大戶」，根據統計，全球的醫療部門平均排碳量為百分之四點四，台灣的醫療部門排碳量為百分之四點六，不僅高於全球平均也高於中國大陸百分之三點一，目前全球醫療部門平均排碳量最高的國家為美國，為百分之七點六。

二○二五年起，國內將開始申報碳費，後年起開始繳納，國內醫療院所雖然不在第一波需徵收對象，但是碳排量大，也成為政府關注重點。

邱泰源昨宣布，初步選定衛生福利部三間部立醫院作為「醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫」示範中心，分別為台北醫院、台中醫院、旗山醫院，廿六家部立醫院也將在明年三月完成碳盤查。

醫福會副執行長林名男表示，因應廿六家部立醫院推動碳盤查，成立「部醫永續推展中心」，目前廿六家部立醫院已啟動碳盤查教育訓練，醫院內最大宗的碳排主要項目，如麻醉氣體排放、冷氣冷媒使用等，協助部立醫院做「排放量監視」。

林名男表示，此波碳盤查將先統計範疇一與範疇二，礙於經費考量，不會每家醫院都做第三方認證。

環境部主任秘書蔡孟裕表示，醫院的空調與電梯耗能占醫療部門碳排放的八成；台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說，包含廿六家部立醫院，國內已經有一二三家醫院簽署永續倡議書，總計七點六萬張病床，覆蓋全台病房百分之五十五。