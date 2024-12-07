後年上路 長照3.0擬擴大給付3類對象

衛福部明年編列九二七億預算布建長照資源，長照二點○將於明年底結束，衛福部次長呂建德昨首度對外公布長照三點○政策方向，將於二○二六年至二○三六年實施，將擴大給付對象，納入腦中風、癌症末期病人，符合條件且取得永久居留權並符合勞動部中階技術人力也將納入，蒐集意見至明年二月，政策於後年上路。

長照二點○目前服務對象為，經評估長照失能等級二級以上的六十五歲以上老人、五十五歲以上原住民、失智症者、失能身心障礙者。

呂建德說，長照三點○研擬放寬給付資格，納入經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者，經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於六個月的失能病人；符合前述條件，且符合勞動部中階技術人力條件，取得永久居留權的外籍專業人才，也可申請長照給付。

長照司副司長吳希文表示，依現行規定，因腦中風失能的患者，也能獲得長照服務，但須年滿六十五歲或取得身障證明，但曾接獲反應，有些患者年齡不到六十五歲，失能程度卻也未達身障標準，但仍須受到照顧，因此研議於長照三點○放寬。

呂建德說，去年長照涵蓋率為百分之八十點一九，今年的年度目標是百分之八十三，後續設定中程目標為百分之八十五，長程目標為百分之八十七，未來將廣設社區關懷據點及巷弄長照站等，八年內讓每個村里均有關懷據點。

照護人力是長照三點○重點，呂建德說，未來的勞動人口只會愈來愈少，除提升本國籍照服員津貼，增加留任意願，將推動新南向產學合作國際專班，招募國外學生來台就讀長照科系，畢業後至住宿式長照機構服務至少三年，現已試辦；另規畫讓通過語言、專業技術認定，或在台灣取得副學士以上外籍中階技術人力，投入團體家屋、失智症專區照顧失智者。

「賴清德總統關注長照夜間資源、重度失能者照護。」呂建德表示，長照三點○擬納入公有建物全時照顧計畫，預計推動試辦計畫，利用公有建物提供當地失能者廿四小時全時照顧，服務對象針對有密集照顧需求，且非高度醫療需要者，費用採部分負擔，每人每月至多要付二萬元。

呂建德表示，長照三點○政策輪廓已出爐，將持續聽取各界意見調整，預計明年二月底前完成意見蒐集，年中將法案提至行政院。