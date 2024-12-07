聽新聞
0:00 / 0:00

醫材解密／蛀牙過大難修補 牙套完美解決

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中國醫藥大學牙醫學院院長傅立志說，牙套在術後仍需維護，每半年至1年應定期回診。記者黃寅／攝影
中國醫藥大學牙醫學院院長傅立志說，牙套在術後仍需維護，每半年至1年應定期回診。記者黃寅／攝影

蛀牙抽了神經後，因牙齒有缺損，面積過大難以修補，常會製作牙套替代。新型牙套不僅更精密，而且美觀程度更佳，可以有效解決牙齒缺損問題。

中國醫藥大學牙醫學院院長傅立志說，當蛀牙面積過大，牙冠不易修補，如果牙根尚好，可製作一個假牙冠，俗稱牙套，可發揮牙齒的咀嚼功能。若缺牙或蛀牙，牙根沒有了，就得採植牙或做活動假牙來克服。

牙套製作有兩大類，一是以傳統脫蠟鑄造法製作的「金屬瓷牙冠」，另一是以數位切削法製作的「全瓷牙冠」。前者以打模、鑄造方式製作，後者則是利用掃描、數位設計、精密加工切削方式製作。數位切削法更為精密，更有利於牙套與牙根的黏合。

「金屬瓷牙冠」是以金屬外面燒瓷，再與牙齒黏合，一般用鎳鉻合金和鈷鉻合金為原料，也可用含有金、鈀、銀等貴金屬製作。前者硬度夠，但延展性差，自費約1萬5千元，後者延展性、密合度均比普通金屬為佳，費用視金屬的行情有所變動，一般約需2萬元。

至於「全瓷牙冠」有3種材質可用，第一種是二氧化鋁，但密度低，容易裂，僅適用於咬合較小的前牙。第二種是二氧化鋯，因密度高，可適用後牙或是牙橋。第三種二矽酸鋰，密度介於前兩種材料間，無論前牙、後牙都適用。二氧化鋯和二矽酸鋰是全瓷牙冠主流，每顆自費大約2萬5千元至3萬元間。

傅立志說，好的牙套雖然牙根被包覆，仍有蛀牙和牙周病風險，必須每半年至一年定期回診。個人的維護和使用情況，也會影響牙套的使用壽命。若維護良好，約可使用10年。

假牙 牙齒 蛀牙

延伸閱讀

飯後多久能刷牙？醫指「產生酸再刷更傷琺瑯質」 刷牙最佳時機曝

她求解月薪28K存8千怎理財？ 一票人異口同聲「3個字」：別圖安逸

早晚都刷牙齒還是黃 牙醫曝少做「這點」還是沒用

中老年人口腔問題喝「神奇飲料」能顯著改善！跟牙周病、酸蝕說掰掰

相關新聞

後年上路 長照3.0擬擴大給付3類對象

衛福部明年編列九二七億預算布建長照資源，長照二點○將於明年底結束，衛福部次長呂建德昨首度對外公布長照三點○政策方向，將於...

橘世代／【一起變老】張艾嘉 陪97歲母親一起老

唱著「走吧，走吧，人總要學著自己長大」學會愛的代價的張艾嘉，唱著「忙、盲、茫」的都會女子張艾嘉，總是慧黠溫暖，大家叫她「...

醫材解密／蛀牙過大難修補 牙套完美解決

蛀牙抽了神經後，因牙齒有缺損，面積過大難以修補，常會製作牙套替代。新型牙套不僅更精密，而且美觀程度更佳，可以有效解決牙齒...

永續將納評鑑 26家部立醫院啟動碳盤查

衛福部昨天與產官學研簽署「永續倡議書」，衛福部長邱泰源訂下明年三月前，完成廿六家衛福部部立醫院的碳盤查，並研議將永續發展...

民團批：長照3.0開放外籍 不該獨漏外配

衛福部規畫長照三點○將於後年起實施，對象擬納入腦中風、癌末病人與取得永久居留權的中階外籍人力。南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧...

長照3.0納入安寧療護 衛福部：安樂死、斷食善終不在選項

甫離世的瓊瑤因生前提倡安樂死，此議題再次引發討論。衛福部政務次長呂建德表示，衛福部正研擬長照3.0政策，著重於社區據點擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。