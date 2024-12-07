醫材解密／蛀牙過大難修補 牙套完美解決

蛀牙抽了神經後，因牙齒有缺損，面積過大難以修補，常會製作牙套替代。新型牙套不僅更精密，而且美觀程度更佳，可以有效解決牙齒缺損問題。

中國醫藥大學牙醫學院院長傅立志說，當蛀牙面積過大，牙冠不易修補，如果牙根尚好，可製作一個假牙冠，俗稱牙套，可發揮牙齒的咀嚼功能。若缺牙或蛀牙，牙根沒有了，就得採植牙或做活動假牙來克服。

牙套製作有兩大類，一是以傳統脫蠟鑄造法製作的「金屬瓷牙冠」，另一是以數位切削法製作的「全瓷牙冠」。前者以打模、鑄造方式製作，後者則是利用掃描、數位設計、精密加工切削方式製作。數位切削法更為精密，更有利於牙套與牙根的黏合。

「金屬瓷牙冠」是以金屬外面燒瓷，再與牙齒黏合，一般用鎳鉻合金和鈷鉻合金為原料，也可用含有金、鈀、銀等貴金屬製作。前者硬度夠，但延展性差，自費約1萬5千元，後者延展性、密合度均比普通金屬為佳，費用視金屬的行情有所變動，一般約需2萬元。

至於「全瓷牙冠」有3種材質可用，第一種是二氧化鋁，但密度低，容易裂，僅適用於咬合較小的前牙。第二種是二氧化鋯，因密度高，可適用後牙或是牙橋。第三種二矽酸鋰，密度介於前兩種材料間，無論前牙、後牙都適用。二氧化鋯和二矽酸鋰是全瓷牙冠主流，每顆自費大約2萬5千元至3萬元間。

傅立志說，好的牙套雖然牙根被包覆，仍有蛀牙和牙周病風險，必須每半年至一年定期回診。個人的維護和使用情況，也會影響牙套的使用壽命。若維護良好，約可使用10年。