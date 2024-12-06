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年終大掃除暗藏風險 銀髮族注意6細節確保安全

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
銀髮族打掃時要特別注意某些動作，長時間的抬手動作可能造成肩頸傷害；拆拔傳統窗簾時避免獨自一人架梯或踩凳爬高。圖/芮格居家提供
銀髮族打掃時要特別注意某些動作，長時間的抬手動作可能造成肩頸傷害；拆拔傳統窗簾時避免獨自一人架梯或踩凳爬高。圖/芮格居家提供

年底除舊布新的季節到了，大掃除對許多長輩來說，是年度例行公事，面對高齡化，獨居越來越多的情況，老人居家清潔打掃格外需要注意安全，目前市面有專做清潔的公司，可付費請人打掃，如果堅持要自己動手，注意六大細節可減少長輩清掃的風險和負擔。

國家發展委員會資料顯示，台灣2018年65歲以上人口突破343萬人，走向高齡社會；2025年正式邁入老年人超過總人口二成的超高齡社會。

對長輩來說，過去可輕鬆做到的事，如今可能得花數十倍力氣才能完成，例如打掃，無論彎腰掃地或者爬高擦拭，對他們都成了挫折，甚至否定自我、鬱悶導致陣日情緒起伏。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計， 65歲以上老人，每年每三人就有一個跌倒，並造成中度或重度傷害、甚至死亡；75歲以上老人跌倒則是四到五倍機率，之後需長時間被照顧。

家庭意外事件被歸納是導致老年人住院的首要原因，家裡危機四伏，所隱藏的陷阱常被忽視，注意以下重點可降低更多風險。

一、清空廊道所有會絆倒人的雜物包括家具、裝飾品、電線等，這些都是潛在的危險障礙物。

二、檢視腳踏墊是否需更換、或用雙面膠確實固定在地板上。因其長期沾染灰塵，導致與地板的磨擦面積變小而滑倒。

三、確認家裡所有房間的照明務必光亮，使用易於更換的燈泡種類。家中是否安裝煙霧偵測器和一氧化碳偵測器，定期請廠商確認功能正常、電池足夠。

四、挑選家具時，沙發座椅避免過軟，過軟的沙發墊會讓老人家身陷其中，起身格外吃力；選擇裝有扶手的座椅讓長者起身時做為支撐。太低的板凳或矮椅子，除了加重起身時的難度，站起來也會覺得天旋地轉，為了安全最好撤掉。

五、銀髮族打掃時要特別注意某些動作，長時間的抬手動作可能造成肩頸傷害。拆拔傳統窗簾時，避免獨自一人架梯或踩凳爬高而發生意外。可從平日的起坐站蹲來檢視長者的起居，需要何等程度的協助，來幫助維持生活環境的品質。

六、換裝耐用度高、抗汙的家具和裝潢，來降低打掃頻率。家具可以選擇能簡易清潔的材質，以預防危險動作產生。也有人選擇新型的蜂巢簾來布置居家，其材質是不易吸濕的不織布，特殊的抗性靜電處理也不易沾染灰塵，清潔時只需使用除塵撢或吸塵器清除落塵，加上濕布加強髒污處，5分鐘便完成打掃工作。市面上也有販售機身輕巧且加長的無線吸塵器，高處也可以輕鬆完成清潔打掃，減少老人爬高的機率。

銀髮族需要簡易清理的居家用品，不用拆洗、用吸塵器打掃時就能順手清潔的蜂巢簾，或是防水抗汙的SPC石塑百葉簾，都很適合。圖/芮格居家提供
銀髮族需要簡易清理的居家用品，不用拆洗、用吸塵器打掃時就能順手清潔的蜂巢簾，或是防水抗汙的SPC石塑百葉簾，都很適合。圖/芮格居家提供

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