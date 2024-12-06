墾丁物價房價高？ 旅宿業者辦論壇平反

2024屏東旅遊論壇今晚在墾丁大街舉行，邀請在地商家、旅遊業者、政府部門及遊客齊聚一堂，針對墾丁的物價、交通、旅宿等議題進行探討，希望藉由更多元的聲音，為墾丁觀光把脈，與會者也提出多項建議及措施，期待恢復墾丁觀光榮景。

在地業者首先提出，今年暑假墾丁的遊客數減少了4、5成，真的很慘。而遊客最在意的物價問題，其實很多人不知道，恆春半島原物料批發價，包括雞、豬肉及葉菜類等，比台北南門市場還高，有些食材買不到，還要來回4小時到高雄買，成本自然上升。

縣府交旅處長黃國維表示，已要求墾丁攤商做好「價格透明化」，透過公開標價及網路性價比評價系統，幫遊客安心選擇消費。未來也會設立消費者諮詢站，一有消費糾紛可馬上反映，也能跟縣府投訴。

至於房價問題，目前墾丁民宿一晚均價，平日兩人房1000多元、假日2000多元，平日四人房2000多元、假日3000多元，飯店平日兩人房均價約4000多元，包棟8000多元，與其他觀光區相比並不算貴。而且恆春半島住宿選擇很多，從平價到金字塔頂端都有，端看消費者如何選擇。

至於網路常說的「玩墾丁不如玩沖繩」，屏東縣民宿協會理事長說，恆春半島面積137平方公里，沖繩則是2200多平方公里，比較基準不同，也是不一樣的旅遊市場。他也要大家馬上拿起手機，查明日墾丁及沖繩的房價，墾丁絕對比較便宜。

有遊客回應，墾丁有自己的特色，不用與沖繩甚至其他旅遊區比較，重要的是要有自己的旅遊品牌價值。例如台北很多夜市都有自己的特色小吃，遊客會願意為此去排隊購買，墾丁夜市有嗎？另外還有些設備沒有維護，對環境優美的墾丁而言非常可惜。