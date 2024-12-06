健保署長石崇良：提升「自我照護」能力 是健保存活的關鍵

衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今於「台灣自我照護產業協會」會員大會進行專題演講，他指出，「健康台灣」政策的健保改革藍圖與自我照護息息相關，期待公私部門協力共同推動自我照護產業，強化民眾的自我照護能力，將能提高社會及醫療體系的韌性，也會是未來健保存活的關鍵。

台灣自我照護產業協會理事長蔡宜芳表示，自我照護（Self-Care）觀念由世界衛生組織提出，自我照護的七大面向包括：健康素養、心理健康、生理健康、健康飲食、降低危險因子、維持良好衛生以及正確使用產品及服務，強調自我保健應納入衛生保健體系，從個人、家庭到社區共同促進健康、預防疾病，提升健康福祉。

蔡宜芳說，世界衛生組織和歐盟等先進國家早已推廣自我照護多年，台灣民眾過去僅會到藥局購買非處方藥，在疫情期間也開始使用藥局提供的多項服務。協會成立一年多，結合非處方用藥（OTC）、醫療器材、保健食品以及化妝品產業共同組成，為一跨產業類別的多面向組織團體。目前致力將自我照護的觀念傳遞給民眾，此外，將與各界攜手合作，促進全民健康福祉，並推動醫療環境的永續發展。

石崇良演講中說，若從健保給付的角度來看，自我照護產業與健保署的關聯係不大，但自我照顧產業很貼近民眾，若能提升民眾的自我照護能力，對健保有益，「健康台灣」政策當中，健保改革藍圖提出六大項目，包括優化健保財務、強化慢病照護、普及醫療服務、改革藥品政策、精準癌症防治以及醫療數位升級，以上六項都跟自我照護有關聯。

台灣的老化速度領先各國，疾病型態慢性化，癌症及三高疾病是目前國人最主要的健康負荷，其中三高疾病與「個人行為」的關連性占比40%最高，若能提升個人自我照護能力，減少不健康行為，將能減少罹病後的健保支出。大家醫計畫其中就包含自我照顧，主要就是導入生活習慣諮商，改變三高病人的日常生活方式，才能有效控制慢性疾病病程發展。

國人平均有3.46張保單，但許多民眾可能不清楚權益，而未來新興療法與精準醫療，「自費需求」將會提高，民眾若能強化自己的醫療保障，就可減少健保的一部份負擔，此外，健保沒有提供自我照護的差額費率，但商業保險可以做到，如外溢保單，因此未來若健保與商保合作，可以強化醫療保障。

台灣將邁入超高齡社會，對醫療及長照的需求持續增加，若每個人都能先做好自我照護，不僅是維持個人健康，也是家庭、個人以及社會整體健康的關鍵。