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郵政博物館台中館12／10開幕 國父親筆簽名實寄封曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供

郵政博物館目前全台有3個據點，中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出，其中最大亮點為「珍稀古票郵封特展」、「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票」等難得可見的珍封及珍郵。

目前郵政博物館除了在北市設置總館外，北門郵局也設置台北分館、高雄郵局設置高雄分館，郵政博物館也將前進台中，中華郵政協理王婉如表示，基於郵政藏品資源分享理念，運用台中集郵服務中心場地，設置郵政博物館台中館，12月10日上午10時將正式開幕。

王婉如指出，郵政博物館台中館展區為190坪左右，旁邊為集郵服務中心約12坪。台中館展場結合集郵服務與展館功能，規畫「郵趣時光」常設展，展出「郵票源起」、「郵政史話」、「使命必達」、「方寸之美」、「集郵之樂」、「親子共郵」等6大展示單元，以及「郵藝之窗-郵票裡的台灣藝術特展」主題年展。

其中最大亮點為「珍稀古票郵封特展」，展出「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票(無面值)」等難能可見的珍封及珍郵，展期至12月14日中午12時。

王婉如表示，配合台中館成立，台中郵局特設計漫郵台中明信片等多款集郵票商品於集郵服務中心展售，開幕日中午12時至下午3時將設立臨時郵局，現場贈送局贈；郵政博物館台中館免費開放參觀，開放時間為周一至周五早上8時30分至下午5時30分，周六早上9時至中午12時。

王婉如說，目前郵政博物館台北分館及高雄分館1年參觀人數約1萬多人次，而位於北市的郵政博物館總館參觀人數較多，截至11月底止，郵政博物館總管加上台北、高雄館，總計入館人數為10萬3868人次。

中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供
中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，並於12月10日開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車及打檔車，也規畫主題郵票展出。圖／中華郵政提供

上海 博物館 郵局

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