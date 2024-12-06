圖輯／「暖冬影響」 奧萬大楓紅遲遲未現 山櫻花卻提前綻放

南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，滿山金黃的楓紅常讓遊客流連忘返，但今年直到十二月初仍未進入賞楓季，林業署南投分署表示，可能是受到氣候暖化及颱風的影響，所以至今仍未見到明顯的楓葉轉紅。

奧萬大每年10月至隔年1月為賞楓旺季，園區內楓香、青楓、尖葉槭、落羽松、水杉、九芎、山漆等變色植物會接力變色，且以楓紅景緻最為浪漫迷人，成為國內指標性的賞楓景點。

其中，通往楓林區、賞鳥平台、奧萬大吊橋的寬敞步道，沿著萬大溪，不但可以賞楓、還可以看溪、賞櫻花：而園區內高聳挺拔的楓樹林，逢秋時，葉子總被太陽渲染成金黃色，隨後逐漸染成橘紅，到了深秋，整個楓林區彷彿一片紅海，極致的詩情畫意，每年都能吸引大批遊客前來欣賞這幅風景名畫。

林業署南投分署指出，受到近年極端氣候的影響，秋季乾熱少雨，讓奧萬大楓葉紅得慢、掉得快，導致楓紅狀況不比過往，去年雖有不錯的楓況，可惜今年至今遲未進入賞楓季。