圖輯／「暖冬影響」 奧萬大楓紅遲遲未現 山櫻花卻提前綻放
南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，滿山金黃的楓紅常讓遊客流連忘返，但今年直到十二月初仍未進入賞楓季，林業署南投分署表示，可能是受到氣候暖化及颱風的影響，所以至今仍未見到明顯的楓葉轉紅。
奧萬大每年10月至隔年1月為賞楓旺季，園區內楓香、青楓、尖葉槭、落羽松、水杉、九芎、山漆等變色植物會接力變色，且以楓紅景緻最為浪漫迷人，成為國內指標性的賞楓景點。
其中，通往楓林區、賞鳥平台、奧萬大吊橋的寬敞步道，沿著萬大溪，不但可以賞楓、還可以看溪、賞櫻花：而園區內高聳挺拔的楓樹林，逢秋時，葉子總被太陽渲染成金黃色，隨後逐漸染成橘紅，到了深秋，整個楓林區彷彿一片紅海，極致的詩情畫意，每年都能吸引大批遊客前來欣賞這幅風景名畫。
林業署南投分署指出，受到近年極端氣候的影響，秋季乾熱少雨，讓奧萬大楓葉紅得慢、掉得快，導致楓紅狀況不比過往，去年雖有不錯的楓況，可惜今年至今遲未進入賞楓季。
不過，近日山區氣溫急速轉冷，園區內已有部份植物逐漸轉紅，另外，可能受到氣候及颱風影響打亂開花時序，部分的山櫻花、霧社櫻反而提前綻放，遊客雖暫時看不到楓紅，卻有機會賞櫻，也算是另一種大自然饗宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言