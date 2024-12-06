快訊

孫燕姿、林書豪來了！周杰倫大巨蛋續戰 中華隊3帥現身嗨翻歌迷

為選罷法爆衝突…傅崐萁遭控咆哮飆罵 韓國瑜幫緩頰吐這句

圖輯／「暖冬影響」 奧萬大楓紅遲遲未現 山櫻花卻提前綻放

攝影中心／ 記者杜建重／南投即時報導
奧萬大國家森林遊樂區今年受氣候影響，到十二月仍不見滿山楓紅景況。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區今年受氣候影響，到十二月仍不見滿山楓紅景況。記者杜建重／攝影

南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，滿山金黃的楓紅常讓遊客流連忘返，但今年直到十二月初仍未進入賞楓季，林業署南投分署表示，可能是受到氣候暖化及颱風的影響，所以至今仍未見到明顯的楓葉轉紅。

奧萬大每年10月至隔年1月為賞楓旺季，園區內楓香、青楓、尖葉槭、落羽松、水杉、九芎、山漆等變色植物會接力變色，且以楓紅景緻最為浪漫迷人，成為國內指標性的賞楓景點。

其中，通往楓林區、賞鳥平台、奧萬大吊橋的寬敞步道，沿著萬大溪，不但可以賞楓、還可以看溪、賞櫻花：而園區內高聳挺拔的楓樹林，逢秋時，葉子總被太陽渲染成金黃色，隨後逐漸染成橘紅，到了深秋，整個楓林區彷彿一片紅海，極致的詩情畫意，每年都能吸引大批遊客前來欣賞這幅風景名畫。

林業署南投分署指出，受到近年極端氣候的影響，秋季乾熱少雨，讓奧萬大楓葉紅得慢、掉得快，導致楓紅狀況不比過往，去年雖有不錯的楓況，可惜今年至今遲未進入賞楓季。

不過，近日山區氣溫急速轉冷，園區內已有部份植物逐漸轉紅，另外，可能受到氣候及颱風影響打亂開花時序，部分的山櫻花、霧社櫻反而提前綻放，遊客雖暫時看不到楓紅，卻有機會賞櫻，也算是另一種大自然饗宴。

奧萬大吊橋松林區的五葉松，矗立在層層山巒間，茂密的松林，樹稍隱隱有陽光躍動，美景盡收。記者杜建重／攝影
奧萬大吊橋松林區的五葉松，矗立在層層山巒間，茂密的松林，樹稍隱隱有陽光躍動，美景盡收。記者杜建重／攝影
沿著萬大溪通往奧萬大吊橋的步道，可以賞楓、看溪、賞櫻花，目前溪畔已有部份樹葉轉紅。記者杜建重／攝影
沿著萬大溪通往奧萬大吊橋的步道，可以賞楓、看溪、賞櫻花，目前溪畔已有部份樹葉轉紅。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區的楓葉受到氣候暖化影響至今雖遲未轉紅，但在蔚藍天空的映襯下，呈現出菱角分明的輪廓。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區的楓葉受到氣候暖化影響至今雖遲未轉紅，但在蔚藍天空的映襯下，呈現出菱角分明的輪廓。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區內，連結奧萬大核心區及森林區的清水溪橋是座鋼橋，橋長約65.8公尺、橋面寬約3.8公尺、高度約14公尺，外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，是遊客拍照打卡的熱點。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區內，連結奧萬大核心區及森林區的清水溪橋是座鋼橋，橋長約65.8公尺、橋面寬約3.8公尺、高度約14公尺，外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，是遊客拍照打卡的熱點。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，但至今仍未見到明顯的楓葉轉紅。反倒有部分山櫻花、霧社櫻受到氣候影響而提前綻放。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，但至今仍未見到明顯的楓葉轉紅。反倒有部分山櫻花、霧社櫻受到氣候影響而提前綻放。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區今年受到氣候暖化及颱風影響，至今仍未見明顯的楓葉轉紅。卻有部分山櫻花、霧社櫻提前綻放，讓遊客驚喜。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區今年受到氣候暖化及颱風影響，至今仍未見明顯的楓葉轉紅。卻有部分山櫻花、霧社櫻提前綻放，讓遊客驚喜。記者杜建重／攝影
南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區內沒有嚴重光害，夜間仰望星空，可見滿天星斗。記者杜建重／攝影
南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區內沒有嚴重光害，夜間仰望星空，可見滿天星斗。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區內的生態池，有豐富的生態資源，除了讓流離失所的生物重回溼地懷抱，也提供了景觀、旅遊和環境教育的功能。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區內的生態池，有豐富的生態資源，除了讓流離失所的生物重回溼地懷抱，也提供了景觀、旅遊和環境教育的功能。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區，園區內高聳挺拔的香杉林，讓漫步在林道的遊客感受神清氣爽。記者杜建重／攝影
奧萬大國家森林遊樂區，園區內高聳挺拔的香杉林，讓漫步在林道的遊客感受神清氣爽。記者杜建重／攝影
南投奧萬大森林遊樂區今年受氣候影響，到十二月仍不見滿山楓紅，直到近日山區氣溫急速轉冷，園區內已有部份植物逐漸轉紅。記者杜建重／攝影
南投奧萬大森林遊樂區今年受氣候影響，到十二月仍不見滿山楓紅，直到近日山區氣溫急速轉冷，園區內已有部份植物逐漸轉紅。記者杜建重／攝影

南投 奧萬大 賞楓

延伸閱讀

南投縣府推出QRCode乘車套票、南投好行卡無限暢遊版

內湖景點再加1！全台最多蜻蜓自然景觀的「金瑞治水園區」超美

南投魚池鄉老人超過2成 首家長照機構營運減輕照顧壓力

南投觀光結合教育 新加坡學生體驗原民文化、排球交流

相關新聞

1周2冷空氣來襲！首波東北季風今晚增強 低溫下探12度

未來1周2波冷空氣接力，中央氣象署預報員葉致均表示，首波東北季風今晚起增強並持續影響至下周一清晨，低溫約14至16度，局...

大陸霾害明起襲台！西半部空品亮橘燈、離島紅色警示

境外汙染物將來襲。環境部指出，中國大陸山東到上海地區近兩日出現霾害，明(7)日東北季風增強，境外汙染物先影響離島地區，晚...

基隆廟口夜市仁三路小吃 騎樓施工10日起休市13天

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程，12月10日起施工，預計12月22日完工，仁三路美食攤販區美食小吃，共計13天配合休市...

圖輯／「暖冬影響」 奧萬大楓紅遲遲未現 山櫻花卻提前綻放

南投仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區素有「楓的原鄉」美譽，滿山金黃的楓紅常讓遊客流連忘返，但今年直到十二月初仍未進入賞楓季，林...

劉克襄30萬字寫「流火」 追尋鹿野忠雄足跡

百年前日本博物學者鹿野忠雄來到台灣，留下許多珍貴調查筆記，作家劉克襄耗時多年寫下30萬字報導文學作品「流火─鹿野忠雄的臺...

洗完頭髮不吹乾易產生惡臭？ 網友分享幾個頭髮保養小知識

常有人說：「頭髮是女人的第二張臉。」許多人洗完澡之後，喜歡用毛巾包著頭髮，但有網友提醒，若不立即將頭髮吹乾，不僅容易掉髮、還會散發出異味，他也替大家科普了與保養頭髮有關的小知識。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。