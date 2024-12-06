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1周2冷空氣來襲！首波東北季風今晚增強 低溫下探12度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周2波冷空氣接力，首波東北季風今晚起增強並持續影響至下周一清晨，低溫約14至16度，局部空曠處下探12度，下周四第2波再接力。聯合報系資料照
未來1周2波冷空氣接力，首波東北季風今晚起增強並持續影響至下周一清晨，低溫約14至16度，局部空曠處下探12度，下周四第2波再接力。聯合報系資料照

未來1周2波冷空氣接力，中央氣象署預報員葉致均表示，首波東北季風今晚起增強並持續影響至下周一清晨，低溫約14至16度，局部空曠處下探12度，下周一白天至下周三為這1周天氣最穩定的時刻，溫度漸回升，但下周四再迎第2波冷空氣，且降溫有感，強度有可能達到冷氣團等級。

葉致均說，首波東北季風今晚開始增強，預計影響到下周一（9日）清晨，套元以北、宜蘭、花蓮、花東接界會有局部短暫雨，其中明天水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間長，需留意有局部較大雨勢。

周日（8日）水氣減少、降雨逐漸趨緩，下周一白天至下周三（9至11日）是未來1周天氣較為穩定的時間，僅剩迎風面的基隆北海岸、東半部有零星降雨。

下周四（12日）有一道鋒面通過北部海面，東北季風再增強，屆時桃園以北、宜蘭、花蓮會有降雨，且這波東北季風預計影響至下周日（15日），但因為資料還會變動，周日參與台北馬來松的跑者可等時間較近些再觀察；而新竹以南地區，未來1周大多維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，葉致均表示，首波東北季風在本周末逐漸增強，周日（8日）達到最強，北部、宜蘭高溫僅17、18度，花東高溫約22至24度，中南部25至28度；周日晚間至下周一（8、9日）清晨為較冷時刻，西半部、宜蘭低溫約14至16度，局部空曠地區有機會下探12、13度，花東低溫18度。

下周一至下周三（9至11日）天氣為這1周最穩定的時刻，下周一東北季風減弱，溫度將逐漸回升。但下周四（12日）再有另一波東北季風增強，且不斷會有冷空氣遞補上來，預計周末再增強，其強度有可能達到冷氣團等級，但時間較為長遠，資料還會變動，需持續密切觀察。

宜蘭 東北季風

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