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劉克襄30萬字寫「流火」 追尋鹿野忠雄足跡

中央社／ 台北6日電
作家劉克襄耗時多年寫下30萬字報導文學作品「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」。圖／聯合報系資料照片
作家劉克襄耗時多年寫下30萬字報導文學作品「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」。圖／聯合報系資料照片

百年前日本博物學者鹿野忠雄來到台灣，留下許多珍貴調查筆記，作家劉克襄耗時多年寫下30萬字報導文學作品「流火─鹿野忠雄的臺灣養成」，記錄這名傳奇人物的足跡

劉克襄在書序談到寫這本書的原因，源於一次看到鹿野忠雄1938年的報告，裡面附有一張手繪「著者踏查線圖」，圖裡面有太多路線，鹿野現有的文獻報告和著作都未清楚說明，「我很好奇，想要進一步瞭解，這些路線的來龍去脈」。

「流火」典出「詩經」，指7月時節火星移動的天象。劉克襄說：「鹿野忠雄就讀台北高等學校時期，踏查雖遍及全台，夏休時節恐最為暢快。回顧台灣自然探查歷史，鹿野恐只是匆匆一瞬的過程，但他的驚人踏查能力，以及探索的寬廣領域，屢屢驚起一波波漣漪。個人在驚嘆之餘，謹傾晚年之力嘗試注解，探索這位博物學者早期的養成。」

根據玉山社發布新書資訊，「流火」是劉克襄迄今最嚴肅艱澀的著作，也是一本難產的書。將近30萬字的書寫，以地域分區，搭配時間軸線，從少年鹿野娓娓道起，直至1933年底次高山最終回的調查。

新書資訊指出，書中內容涉及廣泛，每一面向皆是學問。除了直接分析，也援引當時的日籍或台籍人物，例如鹽月桃甫、明石哲三、林獻堂、陳澄波、辜振甫、高一生、王雨卿等。透過這些人物的創作或足跡，輝映出鹿野忠雄的多元面向。

新書資訊指出，這些百年前的事蹟，在作者眼中依舊耀眼，「他（劉克襄）挖著寶，窮盡各方角度琢磨，解構出獨特的絢麗光芒。多想年輕時也能像鹿野忠雄這樣燃燒生命，邁向博物的旅程」。

劉克襄 足跡

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