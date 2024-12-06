全台最大醫療派對登場「慢病好日子」散播祝福、散播愛

全台最大醫療、健康派對「台灣醫療科技展」於2024年12月5日到8日在台北市在南港展覽館一館熱烈登場，現場不僅湧入許多民眾，也有不少醫界專家、藥界學者、專業人士蒞臨會場。

攤位位於一樓的聯合報「慢病好日子」，其工作團隊以散播祝福、散播愛的心情設計許多貼心小遊戲，包括請民眾票選一個字來表達對自己2025年健康、生活的期許，還有量腰圍、測量中風機率等，現場民眾絡繹不絕、爭相體驗。

攤位上，工作團隊準備精緻、限量祈福小禮物，只要加入「慢病好日子-大家最愛問」粉絲團，就可以獲得限量祈福小禮物，送完為止。

11月、12月是從感恩節跨到聖誕節，屬於感恩季、聖誕季，慢病好日子團隊為表達對民眾的關心，以及對社會大眾的支持致上感謝，特別在台灣醫療科技展攤位上準備小禮物、小遊戲，希望民眾加入「慢病好日子-大家最愛問」粉絲團，未來可獲得更多慢性病相關衛教資訊。

此外，在攤位現場也獨家販售聯合報健康事業部所發行「以防萬一手冊-財務筆記本」、「以防萬一手冊-終活筆記本」，現場有民眾曾參加今年2024退休力論壇暨博覽會，對於「以防萬一手冊-終活筆記本」的設計與退休力論壇所邀請的重量級專家、學者演講內容，更是讚不絕口。

全台最大醫療、健康派對「台灣醫療科技展」已進行兩天，接下來周末，預計將有更多人潮湧入，「2024醫療科技展」慢病好日子攤位地點位於南港展覽館1館1樓（K631）。若想獲得聯合報「慢病好日子」所準備精緻、限量祈福小禮物，手腳一定要快，以免向隅。