苗栗客家女詩人王春秋投入長照 奪金點英雄獎

苗栗客家女詩人王春秋返鄉擔任居家照顧服務員，除工作心思細膩溫暖，並持續創作將長照生活點滴紀錄出版成書，引發外界關注與反思，她勇奪衛福部113年度社區金點英雄獎。

衛福部為表彰績優長照服務人員及社區照顧關懷據點團體，日前舉辦113年度社區金點獎頒獎典禮，衛福部苗栗醫院居家照顧服務員王春秋，在激烈競爭中脫穎而出，勇奪「社區金點英雄獎」（個人獎－長期照顧服務）殊榮。

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪今天表示，王春秋101年離婚後返鄉，經由積極參與成長團體課程，重新找到自我價值，曾以第1本作品「轉屋，春秋」記錄回鄉的心路歷程及創作的客家詩集。

徐慧琪指出，王春秋返鄉後，因家人鼓勵，投入長照務工作成為居家服務員，11年來以真誠與專業，展現對長照工作的高度責任感與熱忱。

她表示，優質照顧服務員不僅為失能個案提供基本生活照顧，細膩關懷陪伴與即時應變妥處也非常重要。她舉例，冬天寒冷，王春秋幫照顧對象洗澡、換尿片前，會先將雙手溫熱，避免冰冷觸碰的不適，讓個案感到被尊重與關懷。

苗栗醫院指出，照顧服務員的職責不僅在於完成日常工作，更在於陪伴個案面對恐懼、孤獨與困境。無論是個案因親子關係失落的心情、對死亡的恐懼，還是家屬的情緒壓力，王春秋都用耐心與專業逐一化解，建立合作與信任關係。

王春秋去年將累積多年的長照工作點滴與體會，集結成新書「長照春秋」，發表後引起各界對長照工作的關注與反思。

苗栗醫院院長徐國芳讚揚王春秋的表現，充分發揮長照工作者的專業精神與使命感，盼藉由王春秋這次獲獎及其著作分享的故事，讓更多人了解並支持長照工作，吸引更多有志者投入這項有意義的事業。