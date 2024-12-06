婦女創新方案成果發表 呂建德：降照顧負擔提升勞參率

衛福部今天舉辦「璀璨星芒 跨域創新：113年婦女創新方案成果發表會」，感謝各縣市政府推動婦女創新方案的努力及貢獻，衛福部出版3冊婦女規畫與行動指南，並與苗栗縣、屏東縣與花蓮縣政府合作出版社會影響力報告書。

衛福部次長呂建德表示，婦女創新是這個時代必須面對的課題，賴清德總統在提出「社會投資」模式，除兒童、青少年外，預計將相關資源投注在女性身上，政府也訂出女性勞動參與率目標值，目前為51%，預計4年內要提高至54%。

呂建德表示，要提升女性勞參率，必須先解決托育、托老照顧負擔，衛福部推動0至6歲國家養，包括規畫中的長照3.0，都會設法減輕女性照顧負擔，讓女性更有餘裕進入職場，同時與地方政府合作，推動各項人身安全、性平措施。

「衛福部重視女性福祉，盼透過公私協力方式，推動更符合在地需求的服務。」呂建德說，109年起推動「培力地方政府推動婦女服務創新方案」，至今結合15個縣市規劃推動中高齡女性、逆境少女、經濟弱勢女性、農村婦女、身心障礙女性及新住民女性等創新服務。今年透過出版女性經濟與就業、中高齡女性及年輕女性共3冊服務規劃與行動指南，提供婦女工作者們服務指引。