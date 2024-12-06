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2024宜蘭礁溪溫泉季開跑 業者盼冬季溫泉潮引國旅回流

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
溫泉業者組成的迎水神隊伍，表達對自然的感恩之心。記者陳敬丰／攝影
溫泉業者組成的迎水神隊伍，表達對自然的感恩之心。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬季旗艦活動「冬戀蘭陽溫泉季」今天開跑，晚間地方人士組成迎水神隊伍，送水神前往湯圍溝溫泉公園，為溫泉季揭幕。業者指出，今年受到地震、颱風影響，觀光產業重創，即使第四季回溫，仍較去年少了2、3成，盼溫泉季吸引旅客回流。

冬戀蘭陽溫泉季由宜蘭縣政府、縣議會、礁溪鄉公所、鄉代會、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處指導，宜蘭縣溫泉產業發展協會承辦，從今（6）日持續到15日，圍繞著溫泉之鄉礁溪，將展開溫泉馬拉松、踩街嘉年華、美食旅展與音樂會等活動。

今天的開幕是「祈水感恩禮」，溫泉產業協會與40名溫泉業者組成迎神隊伍，從溫泉路出發，繞過湯圍溝溫泉公園，由太鼓隊和舞團迎接水神；溫泉產業協會指出，迎神儀式不僅象徵文化延續，更意味著永續經營，傳達在地人對自然的敬畏和感恩。

迎水神隊伍吸引不少遊客駐足拍照，湯圍溝公園的大型燈飾也有不少民眾打卡，不過整體而言，周五晚上的礁溪並未如往年般車水馬龍。溫泉產業協會理事長梁博凱表示，受到地震、颱風與國旅普遍低潮的影響，今年的人潮起碼比去年少了2到3成。

梁博凱表示，年底是溫泉季，也是公司旅遊或舉辦尾牙的季節，正是礁溪溫泉大展身手的機會，對接下來的觀光潮保持樂觀態度，希望冬戀蘭陽溫泉季活動吸引更多旅客回流，目標讓礁溪的飯店訂房率達到7成。

今年各種災情重創東部觀光，宜蘭第四季旅遊雖有回溫，仍較去年同期相比減少2、3成，業者盼溫泉季活動吸引國旅回流。記者陳敬丰／攝影
今年各種災情重創東部觀光，宜蘭第四季旅遊雖有回溫，仍較去年同期相比減少2、3成，業者盼溫泉季活動吸引國旅回流。記者陳敬丰／攝影
2024冬戀蘭陽溫泉季開跑，礁溪湯圍溝公園架設起大型燈飾，吸引遊客駐足。記者陳敬丰／攝影
2024冬戀蘭陽溫泉季開跑，礁溪湯圍溝公園架設起大型燈飾，吸引遊客駐足。記者陳敬丰／攝影
冬戀蘭陽溫泉季從今天起到15日，包含溫泉馬拉松、踩街嘉年華、美食旅展與音樂會等活動。記者陳敬丰／攝影
冬戀蘭陽溫泉季從今天起到15日，包含溫泉馬拉松、踩街嘉年華、美食旅展與音樂會等活動。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 溫泉季 馬拉松

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