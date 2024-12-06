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大陸霾害明起襲台！西半部空品亮橘燈、離島紅色警示

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

境外汙染物將來襲。環境部指出，中國大陸山東到上海地區近兩日出現霾害，明(7)日東北季風增強，境外汙染物先影響離島地區，晚間影響北部，8日再南下影響中南部空氣品質，預估空氣品質多為普通至橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示，因西半部沿海地區風速較強，將出現揚塵現象，直要到周日下午才會趨緩。

環境部表示，5日觀測到中國大陸濟南至上海一帶PM2.5小時濃度約80至150微克/立方公尺，隨著明天東北風增強，境外汙染物將影響北部空氣品質，PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，離島地區小時濃度可能達50到60微克/立方公尺，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級。

氣象署預報西半部沿海地區風速較強，將出現揚塵現象，PM10小時濃度可能達300至400微克/立方公尺。環境部說，預計8日下午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意汙染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強汙染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒民眾，空氣品質不佳時期應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具。民眾也可適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」https://env.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值。

海地 環境部 空氣品質

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