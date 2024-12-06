基隆廟口夜市仁三路小吃 騎樓施工10日起休市13天

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程，12月10日起施工，預計12月22日完工，仁三路美食攤販區美食小吃，共計13天配合休市，市府請民眾注意，但其他愛三路、愛四路等夜市區域攤商並不受影響。

市府工務處表示，基隆市政府為提升市中心區人行環境，積極爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，已獲得總工程經費計2454萬元，10月6日已發包完成。

工務處12月3日召開地方說明會與里辦公處及仁三路飲食攤販代表研商，將於12月10日至12月22日共計13天進行廟口夜市仁三路（愛三路至愛四路區間）雙邊騎樓整平工程，仁三路飲食攤販區美食小吃將配合休市以利施工。