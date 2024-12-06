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環境部預告「自願性產品碳足跡管理辦法」 標示不實最高罰100萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

依「氣候變遷因應法」規定，環境部今預告「自願性產品碳足跡管理辦法」草案及「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」修正草案，健全產品碳足跡揭露制度。其中，為防止「漂綠」及任意標示，新增規範事業為產品碳足跡相關環境聲明或宣告範圍，以及未取得產品碳足跡核定不得逕行使用或標示等，將可處以1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

我國推動產品「碳足跡」標示已經10餘年，截至目前有效碳足跡標籤近600件，以日常生活所使用各種產品為主，包括食品、食用油脂、化學材料及其製品、飲料等。

環境部說，推動產品碳足跡是為了從原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等各階段，揭露生產過程製造碳排放量，讓事業由產品本身、製程及供應鏈中找出溫室氣體減量的機會，甚至檢討產品納入綠色設計，同時消費者也可參考碳標籤所揭露的資訊，改變消費行為與生活型態。

為延續既有制度，環境部依據氣候法規定提出「自願性產品碳足跡管理辦法」草案及「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」修正草案。除將申請流程法制化，也健全碳足跡揭露制度。

環境部表示，為強化對碳足跡揭露的管理，草案明訂產品類別規則訂定方式，使同一產品有相同計算範圍，同時為使事業完整揭露碳足跡資訊，也要求事業應一併提供全廠產量及能資源分配，作為碳足跡計算分配依據，並規範產品碳足跡有效期限為2年，讓事業有一致的碳足跡揭露程序。

此外，為防止「漂綠」及任意標示，環境部說，這次也規範事業為產品碳足跡相關環境聲明或宣告範圍，以及未取得產品碳足跡核定不得逕行使用或標示等，也將有罰則，依氣候法可處以1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

環境部表示，配合「自願性產品碳足跡管理辦法」訂定，「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」也同步增修產品碳足跡查驗類別、執行產品碳足跡查驗作業應遵行事項，並增訂現已取得認證的產品碳足跡查驗機構，辦法修正施行後6個月向環境部申請查驗機構許可證或增列查驗類別轉換期程，維持現行產品碳足跡查驗業務不中斷。

此外，環境部已與經濟部、農業部合作，依據市場查驗需求共同輔導推動查驗機構成立、新增查驗項目以及增加人員培訓，兼顧查驗品質與量能。

標籤 環境部 碳足跡

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