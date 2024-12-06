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洗完頭髮不吹乾易產生惡臭？ 網友分享幾個頭髮保養小知識

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人洗完澡之後，喜歡用毛巾包著頭髮，但若未立即吹乾，容易引發惡臭。示意圖／ingimage
許多人洗完澡之後，喜歡用毛巾包著頭髮，但若未立即吹乾，容易引發惡臭。示意圖／ingimage

常有人說：「頭髮是女人的第二張臉。」許多人洗完澡之後，喜歡用毛巾包著頭髮，但有網友提醒，若不立即將頭髮吹乾，不僅容易掉髮、還會散發出異味，他也替大家科普了與保養頭髮有關的小知識。

一名網友在Threads上發文，說明不論性別、頭髮長短，潮濕的頭髮容易成為黴菌繁殖的溫床，頭皮也會大量分泌油脂，以致於味道很重，產生所謂的頭氣味；且頭髮在潮濕的狀態下毛鱗片不會閉合，長時間摩擦會使角質層脫落，出現分岔、打結、斷裂甚至是頭痛等問題，因此呼籲大家洗完頭都要立即將頭髮吹乾。

他也提到，洗頭指的是清洗「頭皮」而不是頭髮，先用指腹將頭皮清潔乾淨後，再將泡沫帶過頭髮，沖走附著的灰塵與多餘油脂，也可以依照自己的頭皮狀況去挑選噴頭皮水（精華液）保濕，最終塗抹上護髮素，給足髮尾營養、撫平毛燥。

原PO在留言處建議網友試用自己的步驟，「在洗之前可以先把打結的頭髮梳順，第一次使用保濕洗髮精清洗頭髮，第二次則針對頭皮挑選合適的洗髮精，而塗抹護髮素時千萬不要塗到頭皮，洗完後再噴上頭皮水，把頭髮一一梳順」。

貼文曝光後有網友稱讚他如同專業髮型師，「髮型師回答跟這篇文不能說很像，只能說一模一樣」、「太有學術性了吧」、「大家都值得看到這一篇和作者的留言回覆建議（點頭點頭）」、「真的要吹乾，不吹乾容易有黴菌就會掉頭髮！」

也有網友建議大家可以使用真絲的枕頭，避免摩擦導致毛躁；頭髮多的朋友則可以分層去吹，省下更多時間。

由 @isabellathatgirll 發佈
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