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衛福部成癮治療打入矯正機關 發展個別化醫療服務
因應不同矯正機關收治個案的差異，衛福部和醫療機構合作，依據施用毒品及反覆酒駕等不同需求，發展個別化成癮醫療服務方案。衛福部心理健康代理司長鄭淑心表示，社區中雖然有提供成癮醫療服務，但是施用毒品者並非會主動求助，因此透過在矯正機關時提供治療，出監後也會轉介到其他單位讓戒癮不中斷。
成癮是腦部功能失調的疾病，具慢性及高復發性，需要醫療及長期心理社會復健。鄭淑心說，衛福部從2014年推動「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，補助醫療機構進入5家矯正機關服務，並逐步擴大辦理，至今年已擴展至17家。
衛福部補助醫療團隊進入矯正機關，提供施用毒品及反覆酒駕收容人提供戒癮門診、成癮衛教、心理治療、出監前醫療評估等整合性成癮醫療服務，並依出監前評估結果，連結轉介在地毒品危害防制中心與社區成癮治療等資源，建立收容人出監後的處遇轉銜機制，促進收容人出監所後，持續穩定接受成癮治療。
矯正機關每月均開設門診78診次，截至6月底共服務1489人次。各醫療院所也會依照依收容人需求，發展成癮醫療模式。如國軍高雄總醫院針對女性藥癮者，提供藥癮治療、孕產期衛教、家族治療及職能評估暨治療等整合性照護服務，並與高雄市政府毒品防制局合作，建立出監所後藥癮孕產婦及新生兒服務轉介機制。
鄭淑心說，社區中雖然有提供成癮治療，但容易反覆因為施用毒品而進出矯正機關的族群，並非主動願意求助個案，因此推動計畫，從矯正機關介入。目前服務經費來自於毒品危害防制基金，每年經費3000萬元。
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