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衛福部成癮治療打入矯正機關 發展個別化醫療服務

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛服部今舉辦矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫成果發表會。記者李青縈／攝影
衛服部今舉辦矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫成果發表會。記者李青縈／攝影

因應不同矯正機關收治個案的差異，衛福部和醫療機構合作，依據施用毒品及反覆酒駕等不同需求，發展個別化成癮醫療服務方案。衛福部心理健康代理司長鄭淑心表示，社區中雖然有提供成癮醫療服務，但是施用毒品者並非會主動求助，因此透過在矯正機關時提供治療，出監後也會轉介到其他單位讓戒癮不中斷。

成癮是腦部功能失調的疾病，具慢性及高復發性，需要醫療及長期心理社會復健。鄭淑心說，衛福部從2014年推動「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，補助醫療機構進入5家矯正機關服務，並逐步擴大辦理，至今年已擴展至17家。

衛福部補助醫療團隊進入矯正機關，提供施用毒品及反覆酒駕收容人提供戒癮門診、成癮衛教、心理治療、出監前醫療評估等整合性成癮醫療服務，並依出監前評估結果，連結轉介在地毒品危害防制中心與社區成癮治療等資源，建立收容人出監後的處遇轉銜機制，促進收容人出監所後，持續穩定接受成癮治療。

矯正機關每月均開設門診78診次，截至6月底共服務1489人次。各醫療院所也會依照依收容人需求，發展成癮醫療模式。如國軍高雄總醫院針對女性藥癮者，提供藥癮治療、孕產期衛教、家族治療及職能評估暨治療等整合性照護服務，並與高雄市政府毒品防制局合作，建立出監所後藥癮孕產婦及新生兒服務轉介機制。

鄭淑心說，社區中雖然有提供成癮治療，但容易反覆因為施用毒品而進出矯正機關的族群，並非主動願意求助個案，因此推動計畫，從矯正機關介入。目前服務經費來自於毒品危害防制基金，每年經費3000萬元。

毒品 衛福部 酒駕

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